Milano, tenta suicidio gettandosi sotto treno metro/ M3 gialla nel caos: 55enne grave

Paura e sgomento a Milano, dove la linea gialla della metropolitana è rimasta ferma per un’ora circa a causa di un tentativo di suicidio. Un uomo, infatti, ha provato a togliersi la vita gettandosi sotto un treno della metro alla stazione Zara. La vicenda risale a questa mattina, la circolazione è poi ripresa alle 13:30. Per consentire i soccorsi, infatti, la circolazione sulla linea 3 è stata bloccata tra le stazioni di Maciachini e Centrale per circa un’ora. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e il personale del 118 che hanno trasportato l’uomo all’ospedale Niguarda.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il ferito versa in gravissime condizioni. Ulteriori dettagli li ha forniti MilanoToday, secondo cui l’uomo sarebbe un 55enne che in seguito al suo gesto è stato investito da un treno che viaggiava in direzione Comasina.

METRO MILANO BLOCCATA PER TENTATO SUICIDIO

Una mattinata drammatica quella di oggi, sabato 4 settembre 2021, sulla linea gialla della metropolitana di Milano, la M3. L’allarme sarebbe scattato intorno alle 12:15, quando l’uomo ha tentato il suicidio. Oltre agli equipaggi di un’ambulanza e un’automatica del 118, arrivati con i vigili del fuoco, sul posto sono intervenuto anche gli agenti della Polfer. Al momento non sono note le sorti del 55enne che ha tentato il suicidio: medicato sul posto, è poi stato trasferito in codice rosso in ospedale.

Secondo quanto riportato da Milano Today, le sue condizioni sono gravi. L’ipotesi del tentato suicidio è emersa in base a quanto ricostruito da Atm, che in seguito a quanto accaduto ha attivato il servizio di autobus sostitutivi. «A Zara non si cambia con M5. A Centrale si può cambiare con M2», ha chiarito la società. Poi dopo le 13:30 la linea gialla della metro di Milano è stata riaperta del tutto.

