Milena Martelli, moglie di Massimiliano Pani/ Quelle ombre del gossip sul marito e…

Milena Martelli, moglie di Massimiliano Pani: il gossip l’ha “tormentata” ma lui è sempre stato al suo fianco

Milena Martelli è la seconda moglie di Massimiliano Pani, ma anche un volto piuttosto noto negli ambienti televisivi. E’ stata infatti una delle vallette delle celebre programma ‘Ok il prezzo è giusto’, oltre ad essere stata anche una bravissima ballerina. Nel corso della sua carriera, come dicevamo, la Martellii ha collezionato diverse esperienze televisive, ma il suo nome è balzato sotto i riflettori del gossip alla fine degli anni novanta, quando fu lasciata dal fidanzato dell’epoca, Valeriano Longoni, il quale poi conobbe Natalia Estrada.

Elena Fachini, moglie Teo Teocoli/ Lui: "Mi ha stregato e quando l'ho conosciuta..."

Più recentemente, alcune voci riguardanti il presunto flirt tra il marito Massimiliano e la collega Antonella Clerici, l’hanno ferita terribilmente , come spiegato alla rivista Di Più direttamente dall’uomo: “Sono irritato. Dicono che io abbia perso la testa per Antonella Clerici. Questa storia ha ferito me e ha sofferto soprattutto mia moglie, la sola donna che amo. Non ho mai parlato della mia vita privata, ma lo faccio per difendere il mio matrimonio, la persona che mi sta accanto, la mia famiglia”.

Mina e Corrado Pani, chi sono i genitori di Massimiliano Pani/ Crisi innescata dopo la sua nascita?

Massimiliano Pani e la moglie Milena Martelli, oggi felici più che mai, forse perché…

In quella circostanza Massimiliano Pani aveva preso una posizione ferrea per proteggere e tutelare la moglie, ma anche il figlio che era ancora un bambino. “Si era un po’ arrabbiato”, ha ricordato Massimiliano Pani. Benché le voci avessero infastidito Milena, quest’ultima a quanto pare non ha mai avuto dubbi e si è sempre fidata del compagno, questo perché nel corso degli anni la coppia ha instaurato uno splendido rapporto, bastato sulla fiducia e il rispetto reciproco. “Non ha mai messo in dubbio la mia parola o il nostro legame, però mi ha fatto capire di esserci rimasta male”, ha confidato lui. Inevitabile, come potrebbe essere altrimenti. Ciò che conta è che oggi tra Massimiliano e Milena gli equilibri siano rimasti intatti e stabili. Infatti la storia d’amore prosegue a gonfie vele…

LEGGI ANCHE:

Margherita Pastore, chi è la moglie di Piero Angela/ "Ha rinunciato alla carriera..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA