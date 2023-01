Milena Miconi accusa Daniele Dal Moro: “È esagerato, modi troppo forti”/ Scoppia la lite al GF Vip!

Milena Miconi contro Daniele Dal Moro al GF Vip: accuse e retroscena della lite

Milena Miconi ha nominato Daniele Dal Moro durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 7, sollevando uno scontro tra i due andato avanti per le ore successive. I dettagli e annessi confessionali di questo scontro vanno in onda nel corso del daytime di oggi 19 gennaio, mostrando nuove accuse e retroscena.

Daniele Dal Moro gela Milena Miconi/ "Sei amica di Nicole e tieni la sua parte, io…"

Daniele ribadisce di non aver mai detto alla Miconi che è una sua amica, come da lei dichiarato durante le nomination: “Mi sembra impossibile che io sia andato da Milena a dirle che è una mia amica. Anche perché io avevo anche parlato di nominarla… – spiega il gieffino, che aggiunge – Se mi metti in bocca parole che io non dico e mi fai passare per quello che fa l’amico ma che in realtà poi non lo è, mi stai descrivendo come una persona che non sono!”

Milena Miconi sulle figlie al GF VIP/ "Sara e Agnese parlano poco, ma..."

Milena Miconi accusa Daniele Dal Moro: “Vicino a lui mi sento a disagio, è esagerato”

Dopo la diretta c’è stata tra Milena e Daniele un’accesa discussione, durante la quale Dal Moro ha alzato i toni, come d’altronde spesso accade quando litiga nella Casa. Questo ha portato però la Miconi a lamentarsi in confessionale, accusandolo di usare toni troppo forti: “Quando sto vicino a lui io mi sento a disagio, – ha tuonato – come se dovessi trovare qualcosa da dire ma c’è questo senso di chiusura.” E ha quindi concluso: “Lui pontifica su certe cose, è esagerato, un po’ troppo, è sempre molto forte. È come se esagerando desse forza a quello che vuole dure ma non c’è bisogno”.

LEGGI ANCHE:

Dana Saber furiosa con Milena Miconi: "Io ho un problema all'orecchio e mi chiami sorda?"/ Lite al GF Vip!

© RIPRODUZIONE RISERVATA