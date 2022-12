Milena Miconi, crisi col marito Mauro dopo nascita figlia/ “Dura stare insieme, ma..”

Milena Miconi a cuore aperto al Grande Fratello VIP: “Vi racconto la storia d’amore con mio marito Mauro”

Milena Miconi è innamoratissima di suo marito Mauro e dentro la casa del Grande Fratello VIP racconta agli altri concorrenti il suo primo incontro con la sua dolce metà, nonché padre delle sue due meravigliose figlie. “Ero all’apice della mia carriera e lui era un uomo che non avevo ancora frequentato veramente”, spiega la showgirl dentro le mura di Cinecittà a proposito del colpo di fulmine con Mauro. “Ci siamo divertiti come pazzi e lui non mi ha mai mollato”, sottolinea lei nella chiacchierata amichevole con gli altri vipponi.

L’arrivo della prima figlia, Sofia, tuttavia, ha scombussolato un po’ gli equilibri della coppia e quella forse è stata la fase più difficile: “E’ stata veramente tosta, è stata faticosa, ma comunque bellissima. Ero felicissima ma dopo tre anni abbiamo avuto un distaccamento, ci siamo un po’ allontanati, dopo un po’ la crisi arriva, specialmente se non ti conosci”, evidenzia Milena. “E’ difficile stare insieme se c’è un figlio, soprattutto se sei una donna, i figli ti impegnano. Specialmente una donna pensa moltissimo al figlio”, continua lei.

Milena Miconi ricorda la romantica proposta di matrimonio di Mauro: “Era il mio compleanno, noi abbiamo sempre fatto tutto al contrario”

Da questa bellissima storia d’amore, nata un po’ frettolosamente, perché come ricorda la Miconi, lei e Mauro si erano visti appena una manciata di volte, arriva quindi Sofia e alcuni anni dopo un’altra bambina, di nome Agnese. Oggi la famiglia Miconi si è allargata e lei e Mauro non potrebbero essere più felici, anche se hanno dovuto superare momenti molto complicati. Ancora emozionata dal suo passato sentimentale, Milena ammette di ricordare sempre con estrema felicità il giorno del suo compleanno, proprio perché anni fa suo marito decise di farle finalmente la proposta di matrimonio che sognava da tempo. Ora Milena e Mauro sono felicemente sposati da circa tre anni. “Ma abbiamo fatto tutto al contrario..”, continua divertita la gieffina.

