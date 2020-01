Milena Miconi e Mauro Graiani/ Domande “scottanti” con Caterina Balivo (Vieni da me)

Milena Miconi e Mauro Graiani ospiti di “Vieni da me” nella puntata di oggi. La coppia risponderà alle domande scottanti di Caterina Balivo. Lo ha annunciato proprio la conduttrice anticipando i temi e gli ospiti odierni. Attualmente la showgirl è impegnata in teatro: ha infatti debuttato a Roma con la commedia “L’uomo perfetto” al fianco di Nadia Rinaldi. Ma l’attrice il suo uomo perfetto lo ha già trovato ed è appunto il marito Mauro Graiani, che ha sposato dopo ben 18 anni di vita trascorsi insieme e due figli. La coppia è infatti convolata a nozze l’anno scorso alle Terme di Caracalla, invece il banchetto nuziale si è svolto nella villa di Vejo. Hanno optato per una cerimonia sobria ed elegante, proprio come loro che hanno vissuto la loro relazione lontano dai riflettori. Infatti tra la showgirl del Bagaglino e Mauro Graiano l’amore è cominciato dietro le quinte. Lui è un noto regista e sceneggiatore, che ha scritto anche molti episodi della fiction Don Matteo.

MILENA MICONI E MAURO GRAIANI, IL MATRIMONIO

Dall’unione tra Milena Miconi e Mauro Graiani sono nate due figlie: Sofia e Agnese. «È stata una giornata speciale per noi che abbiamo condiviso con le persone che amiamo e che hanno vissuto questi nostri 18 anni insieme», scrisse il marito della showgirl su Instagram poco dopo le nozze. Doveva essere una cosa privata, per pochi intimi, poi pian piano le cose sono cambiate, ma lo spirito non è cambiato. «Sono molto semplice nelle mie cose, non amo i festeggiamenti per me, per gli altri sì, per me no, mi imbarazzano», aveva invece detto lei a RaiRadio2. Ma l’uomo è rimasto accanto a Milena Miconi in un momento difficile della sua carriera: la showgirl, suo malgrado coinvolta nel caso del finto matrimonio di Pamela Prati, dopo essere stata ospite di Live Non è la D’Urso per difendere la collega, l’attrice aveva scelto di dissociarsi da tutta questa vicenda e lasciare l’agenzia Aicos di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

