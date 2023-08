Milena Miconi: “Fluidità? Ho visto mia figlia legarsi al mondo maschile e femminile”/ “”Mio marito…”

Milena Miconi e il rapporto con le figlie

Dopo essere tornata in tv vivendo per mesi sotto le luci della telecamere del Grande Fratello Vip, Milena Miconi ha trascorso un’estate con il marito Mauro Graiani e le figlie Sofia e Agnese, di 21 e 14 anni. Mamma innamorata e presente, l’attrice si è raccontata in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 30 agosto. Con le figlie, esattamente come aveva raccontato durante la permanenza nella casa di Cinecittà, la Miconi ha un rapporto bellissimo. Pur essendo mamma e figlie, tra le tre c’è dialogo e complicità come conferma lei stessa sulle pagine di Chi.

“Non la vivo affatto male, anzi. Mi sono ritrovata spesso a parlarne con le mie ragazze e con i loro amici. Oggi non ci si innamora più del sesso, ma della persona, dell’emozione. Anche una delle mie figlie l’ho vista legarsi sia al mondo maschile sia a quello femminile – rivela – Finalmente non si guarda più chi e cosa sei, ma quello che trasmetti e questo l’ho imparato grazie a loro”, ha spiegato l’attrice che, poi, parlando dettagliatamente del carattere di Agnese e Sofia, le descrive così – “Sono il sole e la luna, il giorno e la notte. Sofia ha 21 anni, mentre Agnese 14. Sono diversissime, ma allo stesso tempo sensibili ed educate. Siamo stati davvero fortunati come genitori. Non potevamo chiedere di meglio”.

Milena Miconi e l’amore con Mauro Graiani

Nel corso della lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, Milena Miconi ha parlato anche del rapporto con il marito Mauro Graiani. Una storia d’amore nata anni fa e che, dopo pochi mesi, ha portato i due a formare subito una famiglia con la nascita della primogenita Sofia. “Partii con l’idea di fare un lavoro in un momento, tra l’altro, anche un po’ particolare per me. Invece, come sempre, quando credi che le cose debbano andare in un modo, la vita sconvolge tutti i piani. Tornai da quell’esperienza, in Italia, con lui – ricorda – Niente di importante, credevo. O quantomeno non mi ci ero soffermata più del dovuto. Tante telefonate, poi un incontro, un altro, un altro ancora e alla quarta uscita sono rimasta incinta di Sofia”.

Oggi stanno insieme da più di 20 anni e dopo 18 anni è arrivato il matrimonio. Nonostante gli anni, tra i due la passione non è mai venuta meno: “Non l’abbiamo mai persa. Negli anni l’abbiamo sempre cercata, desiderata e protetta”.











