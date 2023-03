Milena Miconi, incontra il marito Mauro e figlie Sofia e Agnese/ Sorpresa al GF Vip!

Milena Miconi, l’incontro con il marito: “Fiero di quello che hai fatto“

Emozionante sorpresa per Milena Miconi al Grande Fratello Vip 2022. La concorrente ha infatti ricevuto la visita inattesa del marito Mauro che, in giardino, le riserva parole davvero speciali: “Che bello vederti! Finalmente vederti di persona e non attraverso la tv! Devo dirti una cosa importante: non credevo che tu riuscissi ad arrivare fino a questo punto. Non ce l’eravamo detto, un po’ per il tempo, un po’ per le dinamiche, e invece mi hai stupito, perché hai sempre avuto la consapevolezza di quello che stavi facendo. Siete in televisione…“.

L’uomo si dice pienamente orgoglioso del percorso della sua amata nella Casa di Cinecittà: “Realmente sono fiero di quello che hai fatto, per me sei andata oltre la più rosea previsione. Era tanto che non ti vedevo ridere, vivere quel po’ di adolescenza che ti sei negata, perché hai cominciato presto a lavorare“. E aggiunge: “Sono pronto a risposarti, possiamo sposarci quando vuoi. Ma sappiamo che non è questo che ci tiene legati, ma il fatto di scegliersi ogni giorno, come abbiamo fatto da 22 anni a questa parte“.

Milena Miconi incontra le figlie Sofia e Agnese: la sorpresa in passerella

Ma per Milena Miconi le sorprese non sono finite qui. La concorrente viene infatti invitata a raggiungere di corsa la passerella esterna del Grande Fratello Vip 2022, dove ad attenderla ci sono le due figlie, Sofia e Agnese. Le due principesse di casa raccontano questo periodo segnato dall’assenza della madre, e la più piccola, Agnese, confessa: “Qua la vedo come si comporta a casa, ma ha un atteggiamento un po’ più paziente“. E Sofia ironicamente aggiunge: “Quando mamma è stanca e si deve rilassare, si mette a stirare e a pulire i mobili“.

Milena Miconi ammette di non poter fare a meno delle pulizie di casa, che considera un antistress sebbene siano piuttosto stancanti: “Dico sempre: preferisco andare a lavorare che stare a casa, perché a casa mi stanco di più“. A completare il bellissimo quadretto familiare c’è anche il marito Mauro, che raggiunge le figlie per vedere per gli ultimi istanti la sua Milena.











