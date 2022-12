Milena Miconi piange per i figli al GF Vip: “Mi mancano”/ Il web accusa: “Vai via allora, ridicola!”

Milena Miconi, primo crollo al Grande Fratello Vip 2022: piange per i figli

Milena Miconi ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 da due giorni eppure accusa già un momento di difficoltà. Questa mattina la showgirl e conduttrice ha avuto un primo crollo, dovuto alla mancanza dei suoi figli. Piangendo in giardino, Milena ha ammesso di avere un momento di difficoltà causato proprio dal non essere abituata a stare lontana da loro. Al suo fianco a cercare di consolarla c’era Antonella Fiordelisi.

“È per i tuoi figli, ti mancano? – le ha chiesto Antonella, che ha poi cercato di tirarle su il morale, ricordandole che – Pensa che loro ti guardano sempre da casa!” Milana ha dunque chiarito che si tratta solo di un momento di sfogo “che poi mi passa”.

Milena Miconi criticata per lo sfogo al GF Vip

Lo sfogo di Milena Miconi al Grande Fratello Vip dopo soli due giorni di permanenza nella Casa ha però fatto storcere il naso a molti spettatori. Tanti i commenti critici per lei sotto il video dello sfogo postato sul profilo Instagram ufficiale del programma. Tra questi si legge: “Io non li concepisco sti piagnistei… Sei li per scelta… Per soldi… Quindi è ridicolo tutto ciò..”; e ancora “Oh ma seriamente? Manco fossero in un posto dove rischiano di rimetterci la vita… Che ignoranti”; e infine “Stai partecipando ad un reality, lo si conosce da mezzo secolo, vieni pagato un fottio di soldi, accetti di entrare per poi voler andare via…la porta rossa è sempre aperta…e poi sapevano tutti di dover fare il natale la…”

