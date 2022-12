Milena Miconi: “Stalker mi tormentava chiamandomi giorno e notte”/ “Avevo paura e…”

Milena Miconi: “Stalker mi telefonava giorno e notte”

Milena Miconi, nuova concorrente del Grande Fratello Vip, nei primi anni di carriera ha avuto a che fare con uno stalker, che come raccontato da lei stessa a “Dipiù Tv”, la perseguitava telefonicamente: “Diceva di essere un mio grande ammiratore e mi tormentava telefonandomi giorno e notte. Avevo paura, non mi sentivo più al sicuro. Di sera, appena finivo lo spettacolo, uscivo dal teatro guardandomi attorno. Poi correvo verso la macchina e aprivo la portiera in fretta per chiudermi dentro, spaventata dall’idea di trovarmi quella persona davanti. A volte avevo l’impressione di essere seguita”.

Milena non ha mai sporto denuncia nei confronti di quest’uomo. Quando infatti la sua relazione con Mauro Graiani, diventato poi suo marito dopo ben 18 anni insieme, è stata resa nota, le pressioni dello stalker si sono allenate e l’attrice ha deciso di non denunciarlo. Lei stessa ha raccontato: “Quando i giornali hanno iniziato a fotografarci, a scrivere di noi, quell’uomo a poco a poco ha smesso di telefonare. Fino a sparire”.

Milena Miconi: “Non ho denunciato per paura”

In un’altra occasione, a “Storie Italiane”, Milena Miconi è tornata sulla triste storia, spiegando che la vicenda è cominciata dopo la prima puntata del Bagaglino: “È successo nel 1999 dopo la prima puntata del Bagaglino. Ho iniziato a ricevere telefonate continue di giorno e di notte, e non si sentiva bene chi c’era, si sentivano dei respiri. È andata avanti per un po’ di mesi dopo di che io ho cambiato il numero di telefono. Non ho denunciato perché per fortuna non mi è successo nulla di grave. Ho avuto paura di affrontare la questione della denuncia, perché la violenza non è solo fisica è anche psicologica”.

Le telefonate anonime di quello che diceva di essere un suo ammiratore segreto sono finite quando l’attrice è stata avvisata per Mauro Graiani, con il quale si è sposata nel 2019 dopo 18 anni insieme. I due hanno due figlie, Sofia e Agnese, e nonostante i tanti anni insieme sono sempre più uniti e felici.











