Miley Cyrus: Doctor è il nuovo singolo/ Ma spunta l’accusa: “Ha copiato I Wanna Be Your Slave dei Maneskin?”

Miley Cyrus, dopo il grande successo di “Flowers”, singolo più venduto del 2023, è tornata ufficialmente sulla scena musicale con un nuovo singolo che sta già conquistando i consensi dei fan, ma che sta già facendo discutere il popolo del web. Il nuovo singolo di Miley Cyrus s’intitola “Doctor” e vede la popstar collaborare con Pharrell Willams. Da tempo i fan sognavano una collaborazione dei due artisti che è finalmente arrivata sulle note di “Doctor (Work It Out)”.

Ad anticipare tutto è stata la stessa Miley che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una anteprima di pochi secondi del nuovo singolo portando a casa migliaia di visualizzazione. Tra i tanti commenti entusiasti, spuntano anche quelli di chi ha notato una somiglianza con un brano dei Maneskin.

Dopo aver ascoltato l’anteprima del singolo “Doctor (Work It Out)” che vede la collaborazione di Miley cyrus e Pharrell Williams, c’è chi ha notato una somiglianza con “I wanna be yoiur slave”, singolo con cui i Maneskin hanno avuto un successo mondiale. In realtà, come fa notare Tgcom24, Miley Cyrus non solo è una fan dei Maneskin e di Damiano David, ma avrebbe registrato il pezzo prima di I wanna be tour slave.

“In realtà il brano – funky pop – strizza l’occhio agli Anni 70. Non solo. “Doctor” è stata registrata da Miley per “Bangerz” già nel 2012 e la Cyrus e Pharrell hanno solo rinnovato il pezzo”, si legge su Tgcom24.

