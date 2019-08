“Miley Cyrus e Liam Hemsworth, solo una pausa”/ Fan della coppia tornano a sperare

La separazione tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth è ormai stata confermata da un portavoce della cantante lo scorso weekend e successivamente dallo stesso attore nelle passate ore. Eppure, i fan dei “Miam” sperano ancora di poterli vedere, belli più che mai, l’uno al fianco dell’altra. La speranza di un presunto ritorno di fiamma giungerebbe da alcune fonti vicine alla coppia, intervistate da People e secondo i quali l’ex Hannah Montana non avrebbe alcuna fretta di procedere con il divorzio. “Si sono presi una pausa adesso perché ne hanno bisogno”, ha spiegato una delle fonti, “Erano in una brutta situazione e non andavano d’accordo su un sacco di cose”. Sempre a sua detta, “Entrambi concordano sul fatto che sia meglio passare del tempo lontani ma questo non vuol dire che la relazione sia completamente finita”. Insomma, piccole speranze non solo per la coppia, che tra tira e molla era unita da oltre 10 anni, ma anche per i loro fan che sperano più che mai nel lieto fine.

MILEY CYRUS E LIAM HEMSWORTH: VERSO UN RITORNO DI FIAMMA?

Nulla è perduto, dunque: Miley Cyrus e Liam Hemsworth potrebbero ancora tornare ad amarsi come in passato. “Sono già stati in una situazione simile e hanno ritrovato la strada per stare insieme”, ha aggiunto la fonte a People. “Sono fantastici insieme quando sono felici. C’è sicuramente speranza che tornino a essere una coppia”, ha confidato. Tra la cantante e l’attore, conosciutisi sul set del film “The Last Song” nel 2009, nel corso degli anni non sono mancati i frequenti tira e molla. Hemsworth ha sempre dimostrato il suo grande amore per Miley ed infatti, ogni volta che i due decidevano negli anni di lasciarsi, era sempre lei ad avere l’ultima parola. La stessa però, era poi sempre tornata sui suoi passi ed anche in questo caso, alla luce dei sentimenti ancora vivi dell’attore, la Cyrus potrebbe decidere di riappacificarsi nuovamente dando così un’ulteriore chance al loro matrimonio. Alla luce delle ultime indiscrezioni trapelate dalla fonte vicina ai Miam, potrebbero esserci ottime possibilità di rivederli ancora felici insieme. Almeno, i fan ci sperano!

