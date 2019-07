Miley Cyrus ha rischiato di morire/ “Ero sull’aereo e durante l’atterraggio…”

Grande paura per Miley Cyrus mentre era a bordo di un aereo. La cantante e attrice americana, infatti, ha rischiato di morire a causa di un atterraggio pericoloso. Tutto è accaduto due settimane fa quando la popstar americana, insieme alla madre e alla sorella, era a bordo di un volo diretto dagli Stati Uniti nel Regno Unito. Un viaggio tranquillo fino al momento dell’atterraggio quando i passeggeri a bordo del velivolo hanno vissuto dei momenti di terrore. In fase di atterraggio, infatti, qualcosa non è andato nel verso giusto al punto che il pilota ha tentato inutilmente più volte di atterrare. A raccontare l’accaduto, però, non è stata Miley, ma la sorella: “Ero sull’aereo con mia madre, mia sorella, l’intero team di Miley e la sua band. Mentre stavamo atterrando è capitato qualcosa di strano, l’aereo ha iniziato a tremare e siamo risaliti all’improvviso, poi l’aereo ha svoltato velocemente a sinistra, è stato spaventoso”.

Miley Cyrus ha rischiato di morire a bordo di un aereo: il raccondo della sorella

La sorella di Miley Cyrus ha raccontato la terribile esperienza durante un podcast svelando che, durante l’atterraggio è accaduto qualcosa di strano al punto che il pilota è stato costretto a compiere diverse manovre per evitare la tragedia. “Io, Miley e mia madre ci tenevamo le mani, eravamo terrorizzate. Rischiavamo di morire e nessuno ci diceva cosa stava succedendo. Passano cinque minuti e ci dicono ‘non fatevi prendere dal panico, qualcuno era sulla nostra rotta e stavamo per colpirli’. Questo è stato davvero tremendo” – ha raccontato. Dopo dieci minuti è accaduto la stessa cosa e l’aereo sembrava completamente fuori controllo al punto che tra i passeggeri si sarebbe scatenato il panico: “Mia madre ha iniziato a piangere. Era tutto assurdo, Miley e mia madre avevano perso la calma e non ragionavano più. Per fortuna anche la seconda volta l’incidente in volo è stato evitato per poco, ma abbiamo rischiato di non farcela”, ha concuso.

