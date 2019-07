MILEY CYRUS, VIDEO MOTHER’S DAUGHTER/ Donne celebrate in latex e vagine dentate

Miley Cyrus is back: pubblicato oggi il video di Mother’s Daughter, singolo lanciato il 31 maggio 2019 su etichetta discografica RCA Records come primo estratto dall’EP She Is Coming. L’artista è vestita in una tutina di latex rossa e non mancano le solite provocazioni: dalle vagine dentate ai capezzoli che si strusciano, passando per lingue che si muovo in maniera particolarmente sensuali. Un video che alimenterà le già vibranti polemiche che gravitano attorno all’ex Hanna Montana, che ha inserito numerosi messaggi femministi all’interno della sequenza, basti pensare alle frasi «la verginità è un costrutto sociale» e «le donne non sono un oggetto». Oltre a Miley Cyrus, il video di Mother’s Daughter vede protagoniste la madre, lo skateboarder Lacey Baker, la modella transgender Casil McArthur, la ballerina Amazon Ashley, la modella transgender Aaron Philip e le attrici Angelina Duplisea e Mela Murder.

MILEY CYRUS, VIDEO MOTHER’S DAUGHTER

Protagonista nella 5° stagione di Black Mirror, Miley Cyrus è più che scatenata che mai nel video del suo ultimo singolo: dall’ostentazione della sua vagina dentata al mostrare in maniera seducente la lingua, senza dimenticare che in alcune sequenze è possibile vederla camminare a quattro zampe. Ricordiamo che Mother’s Daughter è stata scritta da Cyrus con Andrew Wyatt e Alma, mentre la produzione è stata eseguita da Wyatt: un grande successo per l’artista, basti pensare che il brano ha debuttato alla 54ª posizione della Billboard Hot 100 statunitense, diventando il 47º ingresso della cantante nella classifica. Senza dimenticare che si tratta del suo debutto più alto nella classifica dal 2013, quando Adore You ha debuttato al 42º posto. E i fan della cantante hanno già avuto modo di sentirla dal vivo: il 25 maggio 2019 la prima uscita ufficiale al BBC Radio 1’s Big Weekend a Middlesbrough ed è stata anche interpretata nel corso del Primavera Sound a Barcellonae all’Orange Warsaw Festival di Varsavia.





© RIPRODUZIONE RISERVATA