Miley Cyrus scrive a Giuseppe Conte/ E il premier risponde: “Insieme ce la faremo”

Miley Cyrus chiama e Giuseppe Conte risponde. La popstar americana ha lanciato un appello al premier italiano affinché aderisca con gli altri leader europei alla campagna internazionale “Global Goal: United for the Future”. Nel tweet l’ex moglie di Liam Hemsworth si è rivolta direttamente al nostro presidente del Consiglio. «Per favore, ti unisci a noi Giuseppe Conte?», ha scritto. L’artista aveva esordito così nel tweet: «L’Italia e il mondo sono uniti in solidarietà con Black Lives Matter negli Usa. Dobbiamo restare uniti per contrastare il Covid-19 e il suo sproporzionato impatto sulle comunità emarginate, soprattutto quelle di colore», ha twittato Miley Cyrus. Il suo tweet ha spiazzato i suoi fan italiani, che hanno espresso il loro entusiasmo per il coinvolgimento. Ma non è mancata l’ironia sui social ovviamente. La risposta di Giuseppe Conte comunque non si è fatta attendere e infatti è arrivata al termine della conferenza stampa seguita alla prima giornata degli Stati generali dell’economia.

GIUSEPPE CONTE RISPONDE AL TWEET DI MILEY CYRUS

«L’Italia è stata in prima linea nella battaglia contro il Covid-19 ed è impegnata nell’Act-Accelerator per assicurare un accesso universale e equo ai vaccini e alle cure. La cooperazione internazionale e la solidarietà sono le chiavi per avere successo. Insieme ce la faremo». Questo il tweet con cui il premier ha replicato a Miley Cyrus via social. “Global Goal: United for the Future” è una campagna per assicurare lo stesso trattamento a tutti, ovunque. «Nessuno è al sicuro finché tutti non sono al sicuro. Unisciti a Global Citizen, alla Commissione Europea e ai migliori artisti per unirti al nostro futuro! Chiedete ai leader mondiali, alle aziende e ai filantropi di contribuire a finanziare i test, i trattamenti e i vaccini COVID-19 e a rafforzare i nostri sistemi sanitari in modo che nessuno rimanga indietro in questa pandemia. Siete con noi?», il messaggio che compare sul sito ufficiale della campagna. E Miley Cyrus ha colto l’occasione per fare la sua parte, usando la sua visibilità per sollecitare i leader europei, tra cui Giuseppe Conte.

Italy has been at the frontline of the fight against #COVID19 and is engaged in the ACT-Accelerator to ensure universal and equitable access to vaccines and treatments. International cooperation and solidarity are key to succeed. Together we will make it, Miley #GlobalGoalUnite https://t.co/NCq0xbBckM — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 13, 2020





