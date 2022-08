Milik alla Juventus?/ Calciomercato: Depay chiede troppo, si tratta col Marsiglia

Calciomercato news, Arkadiusz Milik alla Juventus più che Depay

In questa parte finale della sessione estiva di calciomercato potrebbe concretizzarsi l’arrivo di Arkadiusz Milik alla Juventus per sistemare il reparto avanzato a disposizione di mister Massimiliano Allegri. I bianconeri hanno ancora bisogno di un nuovo centravanti dopo l’addio di Morata, troppo caro rispetto al riscatto da 35 milioni pattuito con l’Atletico Madrid al termine della scorsa stagione. Il nome caldo in questi giorni sembrava essere quello di Memphis Depay del Barcellona ma l’olandese potrebbe non essere il profilo più adatto per la Vecchia Signora.

In procinto di rescindere il contratto con i blaugrana, ancora valido fino al fine dell’annata calcistica appena cominciata, Depay, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, avrebbe richiesto addirittura 8 milioni di euro, bonus compresi, a stagione, una somma decisamente troppo elevata per quelle che sono le intenzioni della Juve, la quale ricordiamo che non aveva deciso di accettare nemmeno le richieste di Paulo Dybala in merito al rinnovo per una cifra simile a questa.

Calciomercato news, Milik alla Juventus in prestito per l’attacco

Le chances di vedere Milik alla Juventus sono quindi abbastanza buone per questi frenetici giorni di calciomercato estivo. La formula per aggiudicarsi l’attaccante polacco già passato per il calcio italiano con la maglia del Napoli sarebbe quella del prestito con riscatto fissato a 10 milioni di euro e dopo i primi contatti avuti nella giornata di ieri la sensazione è che le parti possano presto trovare l’intesa per chiudere l’operazione in tempi brevi.

