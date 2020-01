Milik rinnova con il Napoli/ Calciomercato news: è pronto il nuovo accordo

Il rinnovo di Arkadiusz Milik con il Napoli è sicuramente uno dei temi che tiene banco in questi giorni nel capoluogo campano, insieme alla trattativa per portare Stanislav Lobotka alla corte di Gennaro Gattuso. A proposito del nuovo allenatore del Napoli, sappiamo che Gattuso ha grandissima stima di Milik e questo aspetto naturalmente dovrebbe facilitare il rinnovo del contratto dell’attaccante polacco. I numeri d’altronde parlano chiaro: sei gol in campionato e tre in Champions League per Milik nella prima parte della stagione nonostante un minutaggio abbastanza ridotto, tra il turnover e qualche problema fisico che purtroppo sono una costante nella carriera di Milik. La media gol comunque è di una rete segnata ogni 85 minuti giocati e basterebbe questo numero per illustrare l’importanza di Milik.

MILIK RINNOVA CON IL NAPOLI: IL NUOVO ACCORDO

Milik rinnova con il Napoli dunque e su questo sembra che non ci siano più dubbi. La volontà infatti è chiara da entrambe le parti, come dimostrano i post sui vari social dello stesso Milik e della sua fidanzata, che sono spesso dichiarazioni d’amore per Napoli. A questo punto, restano solo da definire le cifre dell’accordo economico. Il contratto attuale scadere il 30 giugno 2021 e prevede uno stipendio di 2,5 milioni di euro a stagione; il Napoli è pronto ad alzare la cifra a tre milioni all’anno fino al 2024, Milik invece ne chiede 4, sempre fino al 2024. Il problema è tutto qui, ma La Gazzetta dello Sport riferisce che si dovrebbe trovare l’accordo a quota 3,5. Resta poi da capire se verrà inserita anche una clausola rescissoria, che sarebbe gradita dal presidente Aurelio De Laurentiis e meno dal giocatore.

