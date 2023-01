Milko Skofic, chi è l’ex marito di Gina Lollobrigida/ Matrimonio breve e tensioni

Milko Skofic chi è: biografia, carriera, vita privata, figlio

Milko Skofic è un regista, produttore cinematografico e attore sloveno noto alle cronache rosa per essere l’ex marito di Gina Lollobrigida. E’ stato sposato con l’attrice dal 1949 al 1971 e dal loro amore è nato il figlio Andrea Milko Skofic, anche lui attore.

Patrimonio Gina Lollobrigida: quanto vale eredità/ "200 milioni tra case, opere e…"

Ha prodotto il film del ’58 Anna di Brooklyn con il quale ha vinto il David di Donatello. Ha anche debuttato come attore in Le infedeli e La provinciale. Gina Lollobrigida ai microfoni del Corriere della Sera, aveva raccontato il motivo che l’ha spinta a sposare il regista: “Eh, c’è stata una ragione… Ho avuto una disavventura, come tante donne. C’è stato un disgraziato che si è approfittato di me, un calciatore della Lazio. Mi ha drogata, ero vergine” E ancora: “E che lo denunciavo a fare? A quei tempi… Ora è morto. Ho cercato di convincermi che non fosse successo niente, ma una cosa così non la dimentichi. Dopo mi sono accompagnata con Milko (Skofic, ndr). Non è che volesse sposarmi, lo volevo io, per avere una vita normale, mi sentivo rovinata…“.

Tiziana Rocca "Gina Lollobrigida voleva vivere"/ "Sua morte è un colpo al cuore"

Milko Skofic, figlio Andrea: il rapporto con Gina Lollobrigida

Milko Skofic e Gina Lollobrigida hanno divorziato negli anni’70 e il figlio Andrea è rimasto a vivere con il padre. Proprio a causa di questo distacco, il rapporto tra l’attrice e il figlio è sempre stato molto complesso: “Purtroppo non ci siamo riavvicinati mai del tutto, lui cambiava sempre idea per colpa degli avvocati. Per quattro-cinque volte ha cambiato idea, rifiutando di riavvicinarsi a me“.

E ancora: “Era così biondo da far pensare a delle ‘corna’: io bruna, mio marito moro, ma lui da piccolo aveva i capelli così chiari” svelava Gina Lollobrigida sul figlio Andrea Milko Skofic. Il rapporto tra loro è sempre stato teso, anche se l’affetto non è mai stato intaccato.

Andrea Piazzolla, chi è l'assistente di Gina Lollobrigida/ Legame, accuse e processo

© RIPRODUZIONE RISERVATA