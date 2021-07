Milko Škofič e Andrea Milko Škofič, marito e figlio Gina Lollobrigida/ “Manipolata”

Milko Škofič e Andrea Milko Škofič sono marito e figlio di Gina Lollobrigida. Andrea Milko Skofic è l’unico figlio della regina del cinema italiano ed internazionale nato dalla relazione amorosa con l’ex l’ex marito Milko Skofic, produttore sloveno premiato con il David di Donatello nel 1958 per il film “Anna di Brooklyn”. Un grande amore quello tra la Lollo e il produttore che si sono uniti in matrimonio nel 1949. Otto anni dopo dal loro amore è nato il piccolo Andrea, l’unico figlio dell’attrice con cui oggi ha un rapporto controverso.

Gina Lollobrigida confessa "limitata da gelosie feroci"/ Non sono solo un'attrice...

Milko Škofič e Gina Lollobrigida: un matrimonio di breve durata

Il matrimonio tra Gina Lollobrigida e Milko Skofic è naufragato qualche anno dopo: per la precisione nel 1971, quando la diva chiede il divorzio. Il figlio della Lollo è diventato un attore, ma il rapporto con la madre è sempre stato molto difficile. La stessa attrice l’ha più volte raccontato in occasione di alcune interviste rilasciate alla stampa e nei salotti televisivi. Qualche anno fa, ospite di Mara Venier a Domenica In, la Lollo ha raccontato: “Andrea era così biondo da far pensare a delle corna: io bruna, mio marito moro”. Dopo la separazione dal marito, Andrea è andato a vivere col padre Milko Skofic e da allora i rapporti si sono incrinati.

Andrea Piazzolla assistente Gina Lollobrigida/ “Angelo custode” ma per il pm di Roma…

Gina Lollobrigida amori: dall’ex marito Milko Škofič è nato il figlio Andrea

Un rapporto difficile, anche se Andrea Milko Škofič, il figlio di Gina Lollobrigida intervistato dal Corriere della Sera non ha nascosto di amare la madre: “mia madre mi manca”, ma dal 2014 il loro rapporto si è fatto ancora più complicato per via della presenza di Piazzolla, denominato il factotum della Bersagliera. “Vorrei tornare a parlarle di fotografia come facevamo, oppure raccontarle dei miei viaggi”, ha dichiarato il figlio che non ha alcun dubbio: la madre è manipolata. “Le parole di mia madre sono frutto di una manipolazione” – ha detto il figlio della Lollo precisando – “è sempre stata testarda, ma ora è divenuta fragile”.

Gina Lollobrigida, Un Giorno in Pretura/ “Matrimonio Rigau? Una truffa”, i processi

Come sono ad oggi i rapporti tra Gina Lollobrigida e il figlio Andrea?

Oggi i rapporti tra i due sono davvero tesi, ma il figlio di Gina Lollobrigida ha un grande rimpianto: “forse avrei dovuto reagire prima quando mandò via Alma”. Alma era la cameriera, ma anche un’amica della Lollo che le ha salvato la vita quando è svenuta in casa. Nonostante questo gesto però la cameriera di origini etiope è stata tagliata fuori. Poi è toccato al giardiniere e altri segnali che hanno spinto il figlio a cercare di farla ragionare. Di una cosa è certo il figlio della Lollo: “A volte penso che avrebbe avuto bisogno di un amministratore dei suoi beni e che in me non l’ha trovato”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA