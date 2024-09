Millie e Michele: chi è la settima coppia di Temptation Island settembre 2024

Millie e Michele formano la settima coppia di Temptation Island settembre 2024 e a presentarla è il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 4 settembre 2024. I due stanno insieme da quasi due anni, arrivano entrambi da Rimini ma non convivono. I due, pur essendo innamorati, non riescono a trovare un punto d’incontro e sono molto diversi l’uno dall’altra. Caratterialmente, infatti, sono opposti e mentre lei ama divertirsi e circondarsi da gente, lui non tollera determinati atteggiamenti.

La scelta di partecipare a Temptation Island arriva dalla necessità sia di mettere alla prova la fiducia che l’uno prova nei confronti dell’altra sia per capire se, insieme, possono creare qualcosa di solido per costruire un futuro bello e sereno.

Millie e Michele: lui geloso della fidanzata estroversa

Millie è una ragazza molto estroversa e lavora come hostess e lashmaker e, pur avendo un carattere molto allegro, si dice non portata al tradimento. Lui, invece, è un commerciante nel settore dell’abbigliamento e ritiene che quelli di lei non siano atteggiamenti consoni ad una ragazza fidanzata. Due visioni diametralmente opposte quelli di Millie e Michele che sono pronti a mettersi in gioco per capire se ci sono le basi per restare insieme o se sia il caso di mettere un punto alla relazione.

Fondamentale, dunque, sarà la permanenza nel villaggio dei tentatori e delle tentatrici dove, il carattere di lei, potrebbe dare vita a reazioni di gelosia di lui. Non sarà facile, dunque, per la coppia affrontare serenamente l’avventura nel villaggio dell’amore, ma il colpo di scena potrebbe essere dietro l’angolo.