Million Day e Extra Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi mercoledì 9 agosto 2023

ESTRAZIONE MILLION DAY: NUOVO APPUNTAMENTO

Oggi, mercoledì 9 agosto, l’appuntamento è con il Million Day. Ogni giorno il gioco mette a disposizione due possibilità di tentare la fortuna: la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. Ogni giocata ha il costo di un solo euro mentre per giocare all’Extra Million Day basterà aggiungere un altro euro. Con questo concorso aggiuntivo si potrebbero vincere altri 100.000 euro che possono sommarsi a quelli del gioco principale.

Per giocare basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55. I numeri estratti sono appunto cinque mentre per il concorso aggiuntivo, sono sempre cinque ma vengono estratti sui 50 non vincenti del concorso principale.

MILLION DAY, VINCITE MILIONARIE

Ogni giorno al Million Day si può vincere fino a un milione di euro. Sappiamo che si vince già indovinando due numeri ma la massima aspirazione di ogni giocatore è quella di portare a casa un milione di euro, raggiunto per l’ultima volta lo scorso 19 luglio, a Capo Rizzuto. Qualche giorno prima, l’11 luglio, aveva vinto un giocatore di Aradeo in provincia di Lecce mentre il 6 luglio, uno di Roma e soltanto il giorno prima, un fortunato di Milano. A giugno erano stati tre i milionari mentre a maggio 2. Ben sei invece ad aprile. Ad agosto ancora nessuno ha ottenuto un milione di euro.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 9 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

17 – 18 – 27 – 28 – 39

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 9 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

3 – 11 – 14 – 19 – 47

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 9 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 9 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

–

