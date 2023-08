ESTRAZIONI MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi 8 agosto 2023: le cinquine fortunate

ESTRAZIONE MILLION DAY: NUOVO APPUNTAMENTO

In questo martedì 8 agosto, l’appuntamento è come di consueto con il Million Day. Anche oggi le estrazioni sono state due: la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. Ogni giocata ha il costo di un solo euro mentre per giocare all’Extra MillionDay basterà aggiungere un altro euro e sperare di portare a casa ulteriori 100.000 euro che possono sommarsi a quelli del gioco principale.

Per controllare i numeri vincenti, le regole sono semplicissime: basterà recarsi sul sito e cercare, tramite il codice univoco della giocata, quali siano i numeri fortunati e se corrispondano ai propri. È possibile anche controllare i numeri in ricevitoria, portando la schedina cartacea, o servendosi di questo articolo de IlSussidiario.net.

MILLION DAY, VINCITE MILIONARIE

Sono tanti i premi che si possono vincere ogni giorno al Million Day. Sappiamo che il gioco mette in palio fino a un milione di euro ma non si tratta dell’unica cifra che si può vincere. Di certo, però, tutti gli occhi sono puntati proprio sui “fantastici 5” che l’ultima volta sono stati indovinati il 19 luglio, a Capo Rizzuto.

Qualche giorno prima, l’11 luglio, aveva vinto un giocatore di Aradeo in provincia di Lecce mentre il 6 luglio, la fortuna aveva baciato Roma e soltanto il giorno prima, Milano. A giugno tre milionari mentre a maggio 2. Tanti invece quelli di aprile, ben sei. Ancora nessun fortunatissimo ha indovinato i cinque numeri nel mese di agosto.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: COME GIOCARE

È molto semplice giocare al Million Day e all’Extra MillionDay: come abbiamo già visto, basta scegliere 5 numeri sui primi 55, quelli compresi tra l’1 e il 55, per entrambi i concorsi. All’Extra MillionDay si può partecipare aggiungendo un euro rispetto alla giocata principale. C’è però una scelta ulteriore da fare: infatti si può decidere di effettuare una giocata semplice, alla quale si concorre con una singola compilazione della schedina. In questo caso la combinazione è di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, al costo di 1€.

Si può anche giocare in abbonamento fino ad un massimo di 20 estrazioni. Esiste poi la giocata plurima che consente di inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole, ognuna di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi. L’abbonamento in questo caso è a massimo 5 estrazioni e il costo è un euro. Infine c’è la giocata sistemica che permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi.

MILLION DAY, OGGI DI NUOVO IN PALIO UN MILIONE

Oggi, come tutti i giorni, l’appuntamento è con il Million Day. Si tratta di un gioco quotidiano, che vede due estrazioni di numeri vincenti ogni giorno: alle 13, la prima, e alle 20.30 la seconda. È possibile dunque tentare la fortuna due volte al giorno, tutti i giorni – festivi e domeniche comprese – e sperare di portare a casa il maxi premio, ossia un milione di euro.

Sì, perché il gioco, permette di vincere fino a un milione di euro per il concorso principale mentre per l’Extra Million Day, un gioco aggiuntivo al quale si può partecipare puntando un altro euro, si possono vincere fino a 100 mila euro. Il gioco dell’Extra MillionDay è simile a quello del Million: in entrambi bisognerà scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e giocare puntando un euro, aspettando poi che la fortuna faccia il suo corso.

VINCERE AL MILLION DAY: LE PROBABILITÀ

Ogni giorno migliaia di persone partecipano al Million Day sperando che la fortuna li assista e che riescano ad indovinare i cinque numeri che permetterebbero di portare a casa la maxi cifra da un milione di euro. Quanto è probabile che ciò avvenga? A dircelo è lo stesso sito del Million Day che in un’apposita sezione, analizza quale sia la probabilità di vincita. Indovinare due numeri ha una probabilità di 1 su 17.7. Mettere a segno invece 3 numeri ha una probabilità di 1 su 284.

Per quanto riguarda 4 numeri indovinati, la probabilità è di 1/13.915. Indovinare invece 5 numeri ha una probabilità di vincita di 1 su 3.478.761. Per una giocata singola MillionDay+EXTRA MillionDay, la probabilità di vincere un premio è pari a circa 1 su 8.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 8 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

5 – 15 – 21 – 31 – 50

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 8 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

37 – 42 – 43 – 46 – 54

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 8 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

29 – 34 – 35 – 40 – 52

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 8 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

3 – 7 – 16 – 36 – 39

