Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti oggi domenica 4 giugno 2023

MILLION DAY, RIPARTE CACCIA AI NUMERI VINCENTI

Si avvicina il secondo appuntamento di giornata del Million Day e di Extra MillionDay. Alle ore 13, infatti, si è tenuta la prima estrazione, mentre alle ore 20:30 arriva il momento dei nuovi numeri vincenti, quindi le cinquine fortunate di oggi, domenica 4 giugno 2023. Un’altra occasione per provare a smuovere il contatore delle vincite che è fermo dal 22 maggio, quando c’è stata una vincita di un milione di euro, ma con l’estrazione di pranzo. Il fortunato è di Roma e le vincite milionarie sono così arrivate a quota 255 da quando è stato lanciato questo gioco. Ne sono cambiate di cose da allora, perché quando l’avventura è cominciata, c’era una sola estrazione.

Alla luce del successo riscosso da questo gioco, si è poi deciso di puntare su una doppia estrazione, così ha fatto il suo debutto Extra MillionDay. Ma l’evoluzione del Million Day non si è fermata qui, perché si è arrivati appunto allo “schema” attuale, quello che prevede le tradizionali estrazioni delle ore 20:30, con l’aggiunta delle due estrazioni a pranzo. L’obiettivo è sempre uno: indovinare i numeri vincenti per vincere un milione di euro, in alternativa ci sono i 100mila euro in palio con l’opzione di gioco.

COME SI GIOCA A MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Ma come si gioca a Million Day ed Extra MillionDay? Partiamo dall’opzione di gioco, perché la modalità è estremamente semplice: basta aggiungerla alla schedina. In questo modo si ottiene la possibilità di partecipare ad un’estrazione aggiuntiva di cinque numeri tra i 50 restanti al termine del primo sorteggio. Questa formula di gioco, che costa solo un euro, può essere associata a tutte le giocate al Million Day, che siano singole, plurime o sistemistiche. A tal proposito, approfondiamo proprio questi aspetti. La giocata singola è formata da 5 numeri compresi tra 1 e 55 che dovete scegliere. Quella plurima è caratterizzata da più giocate singole. La sistemistica prevede una scelta tra la giocata con sistema integrale o ridotto. Nel primo caso, si ha la possibilità di scegliere da un minimo di 6 numeri fino ad un massimo di 9 numeri compresi tra 1 e 55 e di partecipare alle estrazioni con tutte le possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati. Nel secondo caso, si possono scegliere da un minimo di 6 numeri fino ad un massimo di 9 numeri compresi tra 1 e 55 e di partecipare alle estrazioni con una parte delle possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 4 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13

20 – 33 – 37 – 42 – 54

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 4 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13

8 – 17 – 22 – 28 – 32

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 4 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 4 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

–

