Secondo e ultimo appuntamento – ma soltanto per oggi – col Million Day e l’Extra Million Day, gli unici concorsi che in Italia si ripetono ogni giorno: chissà se questo martedì 23 luglio sarà fortunato per qualcuno dei numerosi giocatori assidui. C’è da dire che l’ultima vittoria milionaria risale soltanto a due giorni fa, per cui da statistiche è difficile pensare che la Dea bendata regali il massimo premio anche stavolta. Non si tratta però di scienze esatte e dunque vale la pena di sperare. Soprattutto in questo periodo dove molti vorrebbero togliersi qualche sfizio in più, l’ambizione di ottenere del denaro in quantità smisurate con una piccola spesa non è poca. Per coloro che non lo sapessero, infatti, ricordiamo che il costo minimo per una giocata singola è di 1 euro. È fondamentale però che i numeri giocati siano i medesimi della combinazione vincente: non si può dire che sia semplice come bere un bicchiere d’acqua.

La buona notizia è che anche coloro che indovinano la cinquina in modo parziale possono andare a premio. I riconoscimenti in questione non sono pari al milione messo in palio quotidianamente dal concorso, ma sono comunque piuttosto importanti e capaci di cambiare in positivo la vita di molti. È per questo motivo che l’invito ai giocatori è di controllare attentamente le proprie schedine, con le modalità che si preferiscono. Se queste sono state giocate in ricevitoria, ci si può affidare al proprio sportello di fiducia. Coloro che invece preferiscono fare tutto online, invece, sicuramente sapranno che il sito ufficiale del Million Day dispone di un sistema automatico che permette di sapere subito se il biglietto è vincente o meno, semplicemente inserendo il codice identificativo della ricevuta. Adesso dunque non resta che andare a comparare l’esito della combinazione vincente coi numeri stampati sul documento.

