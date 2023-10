Million Day ed Extra Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi mercoledì 4 ottobre 2023

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI OGGI 4 OTTOBRE

Nuova doppia estrazione del Million Day in questo mercoledì 4 ottobre. Come ogni giorno, infatti, sono due i concorsi ai quali i giocatori potranno partecipare nella speranza di portare a casa la cifra da sei cifre. La prima avviene alle 13 mentre la seconda alle 20.30. In entrambi i concorsi, i giocatori avranno la possibilità di indovinare i cinque numeri che permetterebbero appunto la vittoria da un milione, che non è ovviamente l’unica del concorso, considerando che già indovinando due numeri si porta a casa qualche soldino, che crescerà in base ai numeri che si indovinano.

Estrazione Million Day: i numeri vincenti/ Ecco le cinquine di oggi 3 ottobre 2023

Ricordiamo inoltre che c’è la possibilità di giocare all’Extra Million Day, concorso aggiunto al quale si può giocare con un ulteriore euro. I numeri da scegliere, per entrambi i concorsi, sono 5 e sono compresi tra l’ 1 e il 55.

MILLION DAY, LE ULTIME VINCITE MILIONARIE

Al Million Day, sono tanti i giocatori che ogni giorno vincono interessanti premi, da sei cifre e non solo. Il premio più ambito è però sicuramente quello da un milione che l’ultima volta è stato portato a casa il 16 settembre a Borgo Val di Taro (PR). Solo due giorni prima invece aveva vinto un giocatore di Roma, 267 milionario dal lancio del gioco. Il 1 settembre, con una giocata online, aveva vinto sempre un giocatore della Capitale. Ad agosto invece solamente una vincita, il 19 del mese, a Sirmione, in provincia di Brescia. Quattro invece le vittorie del mese di luglio, a Capo Rizzuto, Aradeo, Roma e Milano. Nessuna vittoria da un milione invece nell’estrazione di ieri, 3 ottobre ma non sono mancate, come ogni giorno, le vincite interessanti.

Million Day: i numeri vincenti/ Le cinquine dell'estrazione di oggi 2 ottobre 2023

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 4 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 4 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti: le cinquine fortunate di oggi domenica 1 ottobre 2023

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 4 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13

2 – 30 – 39 – 45 – 52

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 4 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13

5 – 14 – 25 – 36 – 50

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA