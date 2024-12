Come (ormai) di consueto da più di un anno a questa parte, alle 20:30 di oggi di ripeterà l’appuntamento con il Million Day e l’Extra MillionDay che alle ore 13 in punto sono già stati protagonisti di una primissima estrazione con la quale sono stati distribuiti centinaia e centinaia di premi in tutto il nostro bel paese a tutti i giocatori – tra i quali speriamo ci sia almeno qualcuno tra voi carissimi ed affezionati lettori – che hanno goduto della fortuna necessaria per riuscire ad indovinare qualcuno tra i numeri estratti. Se così non fosse, tenetevi forte perché – appunto – alle 20:30 potremo scoprire la seconda cinquina vincente di oggi del Million Day che potrebbe nascondere una qualche soddisfazione che vi è stata (purtroppo) negata nel corso del primo pomeriggio!

Parlandovi proprio di premi e soddisfazioni nascoste nel Million Day, vale la pena ricordare che l’ultimo milione vinto in ordine di tempo risale solamente a quattro giorno fa – era esattamente il 10 dicembre, peraltro proprio nel corso delle 20:30 che fino ad ora ha dimostrato più volte di essere il più fortunato e ricco tra i due giornalieri -, con un mese di dicembre che fino a questo momento sembra avere tutte le carte in regola per diventare il più fortunato del 2024: sono – infatti – in totale 4 le cinquine centrare nell’arco di 13 giorni su un totale annuale di 43 che può essere tradotto con una media di 3 vincite al mese!

D’altra parte, sempre grazie al Million Day sono stati anche vinti centinaia di migliaia di premi delle categorie inferiori a quella massima, con più di 100mila vincitori nella seconda categoria ed – addirittura – quasi 300 milioni di fortunati (con dati che purtroppo non sono stati resi noti nel dettaglio, fuorché per il totale complessivo di euro vinti) che si sono portati a casa i due premi minori da 50 o 1 euro!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DEL CONCORSO DI OGGI DELLE 20:30

Million Day: 2 – 15 – 29 – 34 – 42

Extra Million Day: 7 – 8 – 25 – 33 – 55

