Million Day ed Extra Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi venerdì 9 giugno 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: NUOVA ESTRAZIONE

Una nuova giornata con il solito appuntamento: quello con il Million Day. Al gioco si può partecipare dal lunedì alla domenica, dunque tutti i giorni: si tratta di un gioco quotidiano con doppio appuntamento, sia per il Million Day sia per l’Extra MillionDay, gioco principale e concorso aggiuntivo che permettono di assistere a due estrazioni, la prima alle 13 e poi alle 20.30. La vincita massima è di un milione di euro.

Million Day ed Extra Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi giovedì 8 giugno 2023

Partecipare è molto semplice: per vincere un milione di euro le regole sono pochissime e facili da rispettare. Basterà scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e inoltrare la giocata attraverso il sito internet oppure recandosi in ricevitoria, conservando ovviamente la schedina cartacea. Si dovranno poi attendere le 13 o le 20.30 per scoprire se si è tra i vincitori. La giocata può essere di tre tipi: semplice, plurima o sistemica.

Estrazione Million Day/ Scopri i numeri vincenti di oggi 7 giugno 2023: le cinquine

QUALI SONO I PREMI PREVISTI PER IL MILLION DAY?

L’appuntamento è anche in questo venerdì con una nuova estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay. In attesa di scoprire i numeri vincenti, ricordiamo quali sono i premi in palio nel gioco quotidiano, che ha due appuntamenti, il primo alle 13 e il secondo alle 20.30. Il gioco principale permette di vincere fino a un milione di euro: si vince già indovinando 2 numeri ma il premio massimo si ottiene centrando i 5 numeri. Ci sono poi premi importanti anche per il concorso aggiuntivo dell’Extra Million Day, che permette di portare a casa 100mila euro centrando la cinquina, mille con 4 numeri indovinati 100 con 3 numeri e 4 con 2. Tornando invece al gioco principale, si vince un milione con 5 numeri, mille euro con 4, 50 euro con 3, mentre indovinando 2 numeri si portano a casa soltanto 2 euro.

Million Day, numeri vincenti/ Scopri le cinquine dell'estrazione di oggi 6 giugno 2023

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 9 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13

34 – 36 – 48 – 49 – 55

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 9 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13

10 – 11 – 14 – 20 – 29

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 9 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 9 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA