Il Million Day continua a regalare gioie e soddisfazioni ai giocatori che ogni giorno scelgono di dare fiducia al concorso e di giocare nella speranza di portare a casa delle cifre importanti che arrivano fino a un milione di euro. Ogni giorno sono infatti migliaia le persone che puntano un euro per provare a vincere la maxi cifra da un milione e questo è accaduto proprio ieri, 4 ottobre, con una nuova vincita da 1.000.000 nell’estrazione delle 13.00: la vittoria ha portato a 308 le vincite milionarie del concorso da quando è avvenuto il lancio ufficiale del gioco, nel lontano 2018. Da quel momento, sono stati appunto 308 i giocatori che sono riusciti, giocando un euro e puntandolo sui propri cinque numeri preferiti, a portare a casa la maxi somma da un milione di euro: un gioco fortunato, dunque, che ha offerto più o meno cinquanta vittorie l’anno.

Tra i lati che i giocatori amano del Million Day c’è poi anche la possibilità di giocare più volte al giorno, poiché sono due le estrazioni che sono a disposizione dei giocatori: la prima è alle 13.00, la seconda alle 20.30. Ognuno può giocare a quella che preferisce e specificare appunto a qualche delle due vuole partecipare ma se ciò non dovesse avvenire, in automatico il sistema farà partecipare alla prima estrazione disponibile, dunque ai giocatori che hanno intenzione di puntare proprio su un appuntamento nello specifico, ricordiamo la necessità di esplicitare, nel caso, la giocata alla quale hanno intenzione di partecipare per non incorrere in problemi o malintesi. Ora che abbiamo ricordato brevemente qualche regola del concorso amatissimo dagli italiani, con una cadenza giornaliera, possiamo andare a scoprire i numeri della prima estrazione del giorno, quella delle 13.00.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DI OGGI ALLE ORE 13.00

Million Day 10 – 20 – 35 – 47 – 49

Extra Million Day – 9 – 13 – 18 – 37 – 46