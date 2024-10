Anche quest’oggi, come accade ogni giorno della settimana, i giocatori avranno due chance di portare a casa una grande somma economica, quella da un milione di euro: sarà possibile solamente partecipando a un concorso che tanti di voi già conosceranno. Parliamo del Million Day, il gioco quotidiano che in palio mette appunto delle cifre importanti che arrivano fino a un milione di euro. Per partecipare, i giocatori dovranno solamente scegliere cinque numeri – compresi tra 1 e 55 – scegliendo di puntare un euro su questi nella speranza di portare a casa i premi sperati e ambiti, sognati da ognuno che si approccerà a questo gioco con l’intento di vincere questa grande somma. Prima di andare a conoscere i fortunati numeri di oggi, nell’estrazione serale delle 20.30, andiamo a scoprire qualche dettaglio in più sul concorso e in particolare a vedere dove è possibile giocare e avanzare le proprie cinquine fortunate.

Million Day, le combinazioni vincenti di oggi, 5 ottobre 2024/ I numeri delle ore 13:00

I giocatori hanno la possibilità di giocare online, aprendo un conto gioco, ricaricandolo e poi giocando appunto online. Per un concorso ancora più immediato, chi vuole giocare può scaricare anche l’App My Lotteries, per partecipare al concorso, seguendo inoltre le estrazioni in diretta tutti i giorni, alle 13.00 e alle 20.30. I giocatori potranno infine giocare anche in ricevitoria, puntando dal vivo sui propri numeri preferiti, tramite una giocata con schedina cartacea: è questo il metodo più adatto per le persone meno avvezze alla tecnologia, che in questo modo potranno giocare anche se non sono molto pratiche con i mezzi digitali. Andiamo ora a conoscere i numeri vincenti di oggi nella seconda estrazione quotidiana, quella delle 20.30, che arriva dopo la prima della giornata, che come al solito si tiene alle ore 13.00.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 4 ottobre 2024/ Scopri le cinquine delle ore 20.30

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: LE CINQUINE DI OGGI ALLE ORE 20.30

Million Day –

Extra Million Day –