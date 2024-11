Proseguiamo la settimana: siamo arrivati ormai al venerdì, dunque il weekend è davvero alle porte. Anche oggi, come accadrà anche domani e dopodomani, l’appuntamento è quello classico con il Million Day, il concorso che mette ogni giorno in palio delle cifre molto importanti per tutti i giocatori. Le somme in palio sul concorso arrivano fino a un milione di euro, dunque una cifra molto alta che è certamente quella più ambita da tutti i partecipanti al concorso. La somma più alta, però, non arriva ormai da un po’ di estrazioni: a novembre, infatti, ancora nessuno ha avuto la fortuna di riuscire a portare a casa la massima somma in palio per il concorso, nonostante come ogni mese, sono in tanti gli italiani a prendere parte al gioco fortunato. Dunque, il mese in corso non è stato ancora fortunato per nessuno, nonostante non siano mancate ovviamente le vincite più basse, anche quelle all’Extra Million Day, il concorso secondario che invece mette in palio fino a 100.000 euro.

Eppure, un po’ di amarezza c’è se consideriamo che nel mese concluso, ottobre, erano state tantissime le vittorie da un milione di euro. Un mese davvero record, infatti, il decimo del 2024: sono state cinque, in tutto ottobre, le vittorie milionarie che hanno consentito a cinque fortunati giocatori di portare a casa il premio altissimo, che cambierebbe la vita un po’ a chiunque. Il mese di novembre, però, non è ancora terminato: dunque non è escluso che nuove vittorie possano arrivare anche nei giorni a seguire, magari proprio oggi, in questo 15 novembre 2024. Sarà fortunata l’estrazione delle ore 13.00 o magari toccherà a quella di stasera, alle 20.30? In attesa di scoprirlo, auguriamo buona fortuna a tutti!

MILLION DAY, LE COMBINAZIONI VINCENTI DEL GIORNO DELLE ORE 13.00

Million Day: –

Extra Million Day: –