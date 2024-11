Ogni giorno i giocatori possono partecipare al concorso del Million Day, scegliendo cinque numeri da giocare: su questi numeri va puntato un euro, il costo della giocata. Sono due le estrazioni della giornata sulle quali si può puntare: c’è infatti la possibilità di prendere parte al concorso delle 13.00 oppure a quello delle 20.30. Per partecipare, ognuno può scegliere i numeri che più gli stanno a cuore, ma se così non fosse, se non ci fossero dei numeri preferiti, si può certamente fare affidamento sulle statistiche del gioco. Ad esempio, tra le statistiche che si possono consultare c’è quella dei numeri frequenti dei due giochi: così facendo, si possono utilizzare i dati per scegliere le cinquine sulle quali puntare i soldi. Andiamo allora a vedere quelle che sono le statistiche dei due concorsi in modo tale da dare un aiuto ulteriore ai giocatori nella scelta dei propri numeri.

Numeri vincenti Million Day/ Estrazione delle 20.30 del 13 novembre 2024

Andiamo a vedere i numeri frequenti del concorso del Million Day, calcolati sugli ultimi 365 giorni. Il 54, ad esempio, si è visto in 143 estrazioni nell’ultimo anno. A seguire il numero 24, che si è visto 135 volte, mentre il 17, al terzo posto, si è visto in 133 estrazioni. Il numero 7 si è visto invece 123 volte mentre il numero 52 è stato presente 122 volte. Sull’Extra Million Day, invece, il numero più frequente è il 6 che è visto 135 volte. Il numero 19, invece, si è visto 125 volte nell’ultimo anno: in terza posizione il numero 25 a quota 122 estrazioni, seguito dal 32 che si è visto 121 volte. Chiude la “top five” dei più presenti il 48, presente 119 volte nell’ultimo anno. Ora che abbiamo visto le statistiche del concorso, andiamo a conoscere quelli che sono i numeri vincenti del numero 13.00 del concorso di oggi.

Million Day, estrazione delle 13.00 del 13 novembre 2024/ Alla scoperta dei numeri vincenti

MILLION DAY: LE CINQUINE FORTUNATE DEL GIORNO DELLE ORE 13.00

Million Day: –

Extra Million Day: –