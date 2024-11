Il weekend è finalmente arrivato e colui ovviamente anche i piani per passare questo fine settimana in allegria e compagnia. Ognuno di noi avrà sicuramente progetti differenti per questo sabato 23 novembre: l’autunno è ormai ormai inoltrato e tra poco poco meno di un mese lascerà spazio all’inverno, la stagione più fredda, ma in attesa di vedere le nostre città innevate (come già in gran parte dell’Italia è accaduto) non ci resta l’altro che goderci questi ultimi sprazzi di autunno. Dunque certamente oggi qualcuno avrà in programma di partecipare ad una sagra di paese, o magari di visitare una mostra d’arte, o ancora nel caso in cui piovesse, di passare la giornata in casa magari dedicandosi ad un bel pranzo tra amici. Insomma indipendentemente dai programmi che ognuno di noi ha per la giornata, c’è un filo comune che da nord a sud rende simili i sabati di tutti noi: la possibilità di partecipare al concorso vincente del Million Day il gioco molto amato dagli italiani offre la possibilità di giocare quotidianamente con due appuntamenti al giorno.

Il primo è alle ore 13:00 ed è quello al quale dedicheremo questo articolo mentre il secondo è quello della serata, lo storico appuntamento delle 20:30. Siamo dunque in attesa di conoscere quelli che sono i numeri fortunati del primo appuntamento della giornata di oggi nella speranza che questo sabato riesca a regalare a qualcuno l’immensa gioia della vittoria da un milione di euro. Fino a questo momento a novembre è arrivata solamente una volta la maxi vincita ed è successo a Roma ad un giocatore che ha partecipato il 18 novembre: un’immensa soddisfazione che ha permesso al fortunato in questione di svoltare la propria vita. Dunque vinsero i Million Day è molto più semplice di quello che si pensa andiamo allora a scoprire quelli che sono vicini fortunati di oggi in questo concorso di sabato 23 novembre alle ore 13:00.

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DELLE 13.00

Million Day: –

Extra Million Day: –