Ogni giorno, per gli italiani, è possibile giocare e provare a vincere delle cifre importanti che arrivano fino a un milione di euro. Sono due, ogni giorno, le estrazioni che vengono offerte ai concorrenti che possono prendere parte al concorso liberamente quando preferiscono, basta che sia in uno dei due appuntamenti previsti dal regolamento, ovvero o alle 13.00 o alle 20.30, in serata. I giocatori che partecipano al Million Day potranno scegliere anche di prendere parte ad un secondo concorso, chiamato Extra Million Day: se il primo mette in palio un milione di euro, il secondo, invece, offre ai giocatori la chance di portare a casa fino a 100.000 euro. Ma cosa prevede il regolamento? Per entrambi i concorsi, bisogna scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e avanzare la giocata al costo di un euro. Anche la giocata al secondo concorso, quello dell’Extra, costa un euro: in questo caso, però, i numeri saranno estratti sui 50 non vincenti del gioco primario.

Million Day numeri vincenti di oggi 7 novembre 2024/ Le cinquine del giorno delle 20.30

In questo articolo andremo a scoprire i numeri vincenti delle ore 13.00, prima estrazione della giornata. Arriverà oggi le cinquina in grado di regalare a qualcuno la vittoria massima da un milione di euro? Lo scopriremo solamente tra pochissimo, non appena i numeri fortunati del giorno verranno pubblicati sul sito del Million Day: ricordiamo inoltre ai giocatori che possono anche controllare lo scontrino sempre sul sito ufficiale del concorso, inserendo il numero di serie della propria giocata. Così facendo, si potrà scoprire se la propria giocata sia vincente ed eventualmente a quanto ammonti la vittoria. Infine, i giocatori possono anche controllare la propria giocata in ricevitoria, dal vivo: è certamente il metodo più adatto a chi non è molto pratico di mezzi digitali.

Numeri vincenti Million Day di oggi 7 novembre 2024/ Le cinquine del giorno delle 13.00

MILLION DAY: LE CINQUINE FORTUNATE DI OGGI

Million Day: –

Extra Million Day: –