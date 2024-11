Dopo aver partecipato al concorso del Million Day, i giocatori dovranno controllare se la propria giocata, avanzata sull’estrazione delle 13.00 o su quella delle 20.30, sia o meno vincente. I premi messi in palio sul concorso sono vari e partono da due euro, che vengono ottenuti indovinando due numeri. Se invece viene centrata la vittoria massima, che si ottiene indovinando tutti e cinque i numeri, si porta a casa la vincita più alta, quella da un milione di euro: inutile a dire che si tratta della cifra più ambita da tutti i concorrenti, quella per la quale tutti prendono parte a questo concorso. Per giocare al Million Day, basta avanzare una giocata da cinque numeri – compresi tra l’1 e il 55 – al costo di un solo euro. Ma come si fa, invece, a controllare la giocata avanzata e scoprire se sia o meno vincente? Andiamo a vederlo insieme.

Numeri vincenti Million Day di oggi 6 novembre 2024/ Estrazione delle ore 20.30

Per controllare la propria schedina avanzata al concorso del Million Day – alle ore 13.00 oppure alle 20.30, in base alle proprie preferenze – ci sono vari metodi. Il primo, molto immediato, è quello di andare sul sito del concorso: qui c’è un’apposita sezione chiamata “controlla schedina Million Day”. In questa sezione i giocatori potranno inserire il “numero di serie” del proprio scontrino per vedere se sia o meno vincente. Come si legge proprio sul sito ufficiale, è possibile effettuare la verifica delle vincite a partire dall’apertura del concorso successivo e fino a 60 giorni dopo la pubblicazione delle combinazioni nel bollettino ufficiale. Non si tratta però dell’unico metodo per controllare la propria giocata. Il sito del Million Day, infatti, riporta anche i numeri vincenti delle singole combinazioni, dunque un check può essere fatto anche in questa maniera, controllando semplicemente quelli che sono i numeri estratti sul concorso.

Million Day, i numeri vincenti di oggi 6 novembre 2024/ Le cinquine delle ore 13.00

MILLION DAY, LE CINQUINE VINCENTI DELLE ORE 13.00

