Tra gli appuntamenti fissi di ogni giorno non possiamo non menzionare quello del Million Day, il concorso fortunato che ogni giorno mette in palio dei premi importantissimi, su tutti quello da un milione di euro. Ci sono infatti varie possibilità di vincita ma, inutile prendersi in giro, quella più ambita da tutti è quella massima, che appunto prevede una cifra a sei zeri. Per vincere un milione basta avere un po’ di fortuna, certo, ma prima ancora vanno scelti cinque numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 55.

Se i propri numeri, quelli giocati nella schedina giornaliera, risulteranno poi essere tra quelli vincenti, allora si potranno vincere cifre interessanti. Nel caso in cui tutti e cinque i numeri corrispondano con quelli estratti, allora ma maxi somma da portare a casa sarebbe pari a un milione di euro. Sono due le estrazioni che vengono offerte ogni giorno, ognuna al costo di un solo euro: in questo articolo andremo a conoscere i numeri delle 13.00, nel primo appuntamento giornaliero. Per controllare la combinazione basterà andare sul sito del Million Day o ancora su questo articolo per scoprire i numeri vincenti.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY DI OGGI 12 AGOSTO 2024 DELLE ORE 13.00

MILLION DAY:

EXTRA MILLIONDAY: