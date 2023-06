Million Day ed Extra MillionDay/ Estrazione del 15 giugno 2023: i numeri vincenti

MILLION DAY: L’ESTRAZIONE DI OGGI, 15 GIUGNO

Tornano oggi, come di consueto, i due appuntamenti ormai fissi con il Million Day e l’Extra MillionDay, i concorsi a premi che mettono in palio fino ad 1 milione di euro ogni giorno, due volte al giorno! La novità di questo 2023, infatti, è che alla precedente estrazione singola dei due giochi, che si teneva alle 20:30, ne è stata aggiunta una seconda, tutti i giorni, alle ore 13:00.

Doppio appuntamento, dunque, con la Dea Bendata che troverà sicuramente più occasioni per cercare di premiare qualche fortunato giocatore del Million Day o dell’Extra MillionDay. Infatti, le vincite in questi due giochi non mancano affatto e dal lancio del concorso se ne sono registrate ben 256 milionarie, oltre a tutte quelle minori di cui il sistema non tiene conto. L’ultimissima, per esempio, è stata segnata il 7 giugno, con una scommessa piazzata da Settimo Milanese (Milano) alle ore 20:30. Nell’ambito dell’Extra Million Day, invece, l’ultima vittoria del montepremi è stata assegnata il 15 febbraio ad un giocatore di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno.

COME GIOCARE AL MILLION DAY

Ora, qualche potenziale nuovo giocatore del Million Day o dell’Extra MillionDay desideroso di provare a mettere le mani sul ricco bottino in palio potrebbe chiedersi se piazzare una scommessa sia complicato. La risposta, fortunatamente, è no, perché infatti basterà indicare sull’apposita schedina 5 numeri compresi tra l’1 e il 55, al costo di appena 1 euro, attendendo poi la prima estrazione successiva alla giocata.

Quella descritta sopra, però, è solamente una modalità di gioco del Million Day e dell’Extra MillionDay, chiamata giocata singola, che rappresenta un po’ la base del gioco. I giocatori indecisi, invece, potranno scegliere anche la giocata plurima, che permette di indicare più cinquine con una sola schedina, al costo sempre di 1 euro ogni 5 numeri. Inoltre, per i giocatori esperti, vi è anche la possibilità di scegliere la giocata sistemica, con cui si indicano tra i 6 e i 9 numeri e il proprio sistema preferito per elaborare le possibili cinquine. Tutte le scommesse, infine, possono essere raddoppiate nel valore per accedere anche all’Extra Million Day, ovvero un’estrazione aggiuntiva dalla quale si escludono i primi 5 numeri estratti.

MILLION DAY: I NUMERI FORTUNATI

Attendendo le estrazioni odierne del Million Day e dell’Extra MillionDay, per ingannare il tempo potremmo anche recuperare alcune statistiche utili, tra cui quella dei numeri più fortunati. Calcolati in base alla frequenza di uscita nelle estrazioni, variano in base che si tratti del gioco base o di quello Extra. Nel primo caso, il più frequente è il 54 con 24 presenze, seguito a ruota dal 48 con le sue 23 estrazioni. Si trovano, poi, il 43 e il 15, a pari merito con 22 estrazioni, e chiude la classifica il 37 con le sue 21 presenze. Parlando, invece, dell’Extra MillionDay, il numero più fortunato è il 41 con 26 estrazioni. A leggera distanza, invece, si trovano il 28 e il 12 (entrambi a quota 21 estrazioni), il 13 (con 20 presenze) e il 34 che ha fatto capolino in 19 estrazioni.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 15 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13.00

8 – 17 – 30 – 31 – 51

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 15 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13.00

19 – 38 – 41 – 44 – 50

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 15 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 15 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

