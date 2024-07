Million Day, estrazione del 12 luglio 2024, ore 20:30/ I numeri vincenti delle cinquine

Dopo aver scoperto i numeri vincenti del Million Day di oggi, delle ore 13:00, siamo pronti a vedere i 6 + 6 fortunati per la seconda ed ultima giocata odierna, quella delle ore 20:30. Il tempo scorre di conseguenza dovete affrettarvi se volete tentare la fortuna, tenendo ben a mente che i terminali si spegneranno attorno alle ore 20:20 di oggi, quindi circa 10 minuti prima dell’estrazione consueta.

Numeri vincenti Million Day/ Estrazione del 12 luglio 2024 delle ore 13.00

Qualora voleste potreste giocare anche online o scaricando l’app dedicata, mentre se non avete idea di quali numeri giocare, vi veniamo come al solito in soccorso noi. La nostra redazione ha infatti pensato ad una serie di numeri per l’estrazione odierna, con l’obiettivo di farvi vincere, o per lo meno di provarci. Partiamo dai primi 5 Million Day, e precisamente il 7, il 12, il 20 e il 24, in aggiunta al 48 (ricordiamo che devono essere compresi fra l’1 e il 55). Per la seconda cinquina, infine, spazio all’8, al 10, al 23, al 45 e al 50. Ora è tutto pronto per scoprire i numeri vincenti dell’estrazione di oggi del Million Day, ore 20:30, buona giocata.

Numeri vincenti Million Day/ Estrazione delle ore 20.30 di oggi dell'11 luglio 2024

LE CINQUINE DEL MILLION DAY DI OGGI ALLE ORE 20.30

MILLIONDAY:

EXTRA MILLIONDAY:











