Numeri vincenti Million Day/ Estrazione delle ore 20.30 di oggi dell’11 luglio 2024

Come ogni giorno anche oggi si potrà giocare al Million Day, il gioco fortunato che in palio mette un milione di euro con due estrazioni, la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. Al concorso si può giocare comodamente da casa, facendo affidamento su uno dei rivenditori online: tra questi c’è il sito dello stesso gioco, che permette di creare un conto in qualsiasi momento per provare a vincere dei premi importanti, su tutti quello da un milione di euro. Per partecipare al concorso come fanno ogni giorno migliaia di italiani, si può anche scaricare l’app My Lotteries sul proprio smartphone per giocare in maniera ancora più veloce e immediata, scegliendo i propri numeri tra l’1 e il 55.

Infine, non dimentichiamo che è possibile anche giocare in ricevitoria: i giocatori dovranno fare attenzione a conservare lo scontrino cartaceo per non rischiare di perderlo e dunque di non poter riscuotere la vincita in caso di vittoria al concorso quotidiano. Ricordiamo che il Million Day offre due appuntamenti, di cui il secondo è quello delle 20.30, il più amato da tutti i giocatori e al momento anche il più vincente.

LE CINQUINE DEL MILLION DAY DI OGGI ALLE ORE 20.30

MILLION DAY: 3 – 9 – 19 – 25 – 35

EXTRA MILLIONDAY: 6 – 26 – 28 – 44 – 54











