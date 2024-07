Estrazione Million Day del 9 luglio 2024/ I numeri vincenti delle ore 20:30, le cinquine

Siamo di nuovo pronti per una nuova estrazione di oggi, martedì 9 luglio 2024, dei numeri vincenti del Million Day. Dopo la giocata delle ore 13:00 eccoci con il classico appuntamento serale delle ore 20:30, quello che chiude la giornata e che ci dà poi appuntamento a domani. Avete ancora qualche minuto per poter giocare e tentare la fortuna, per questo abbiamo pensato per voi ad una serie di numeri che speriamo possano essere fortunati, a cominciare dalla prima classica cinquina del Million Day, quella che va dall’1 al 55.

Spazio al 7, al 9, 20, al 24 e al 48, i numeri che rappresentano la data odierna con l’aggiunta del 48. Per la cinquina Extra, invece, scegliamo il 5, il 10, il 12, il 25 e 55. Ovviamente la speranza è che possiate portarvi a casa il massimo bottino, ricordandovi comunque che si può vincere anche solo individuando due numeri. La cifra che vi porterete a casa sarà ovviamente bassa, solo due euro, ma sempre meglio che niente come si suol dire. Ora vi lasciamo alla nuova estrazione di oggi, 9 luglio 2024, delle ore 20:30, del Million Day e che la fortuna sia con voi.

COMBINAZIONI VINCENTI DEL MILLION DAY DI OGGI DELLE ORE 20:30

MILLIONDAY: 4 – 20 – 21 – 34 – 35

EXTRA MILLIONDAY: 16 – 17 – 40 – 49 – 51











