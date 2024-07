Million Day, estrazione delle ore 13 dell’8 luglio 2024/ I numeri vincenti del concorso

MILLION DAY: NUOVA ESTRAZIONE ALLE ORE 13.00

È ricominciata la settimana ma non c’è il peso della routine per chi ogni giorno spera e sogna di diventare milionario con uno dei giochi più amati da tutti… Il Million Day! Il concorso quotidiano offre la possibilità di giocare e vincere premi prestigiosi, su tutti quello massimo da un milione di euro: una cifra davvero alta che, inutile a dire, cambierebbe la vita davvero a chiunque. Per tentare la fortuna e sperare di vincere qualche soldino o perché no, proprio il milione in palio, basta scegliere i numeri che si preferiscono, tra l’1 e il 55, e puntare su questi un euro. I numeri dovranno essere cinque e altri cinque andranno scelti se invece si deciderà di giocare anche ad un altro concorso chiamato Extra Million Day, aggiuntivo rispetto al primo.

Le estrazioni sono come ogni giorno due e in questo articolo in particolare ci concentreremo sulla prima, quella delle ore 13.00, alla quale potranno giocare i giocatori che preferiscono appunto scoprire i propri numeri ad ora di pranzo. Fino ad ora, storicamente, questa prima estrazione non è stata troppo fortunata in termini di vincite da un milione (che continuano ad arrivare soprattutto con l’appuntamento delle 20.30) ma il fato oggi potrebbe essere dalla nostra parte! Buona fortuna a tutti!

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY DI OGGI DELLE ORE 13.00

