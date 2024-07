MILLION DAY: L’ESTRAZIONE DI OGGI DELLE 20.30

È cominciata una nuova settimana ma non cambiano gli appuntamenti fissi, quelli che dal lunedì alla domenica rappresentano una garanzia per tanti giocatori. Tra questi non possiamo non menzionare l’unico gioco quotidiano che ci fa compagnia ogni giorno, con addirittura due appuntamenti quotidiani: il Million Day. Il concorso torna anche in questo lunedì 22 luglio offrendoci due estrazioni che ci offrono un’importante possibilità di vincita che arriva fino a un milione di euro, come spiega intuitivamente lo stesso nome del gioco. Per vincere il premio massimo vanno indovinati cinque numeri, proprio quelli che vanno giocati da ogni scommettitore che avrà voglia di puntare sulle cinquine per portare a casa qualche premio importante.

Nell’estrazione delle 20.30 di ieri, domenica 21 luglio, sul Million Day sono stati estratti i seguenti numeri: 1, 14, 20, 23 e 27. E sull’Extra Million Day, il gioco aggiuntivo, invece la cinquina vincente è stata quella composta da 3, 6, 21, 28 e 50. Anche oggi ci saranno due combinazioni vincenti sul concorso, che potranno permettere a qualche fortunatissimo di portare a casa cifre importanti, nella speranza ovviamente di agguantare il massimo in palio sul concorso, quello da un milione di euro, un obiettivo difficile ma certamente non impossibile.

LE CINQUINE VINCENTI DI LUNEDÌ 22 LUGLIO

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –