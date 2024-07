Million Day ed Extra Million Day: estrazione di domenica 21 luglio 2024/ Le cinquine vincenti delle 20.30

Il Million Day ci offre anche oggi una doppia chance di vincita e dopo aver visto i numeri vincenti dell’estrazione delle ore 13.00, è arrivato il momento di andare a scoprire quello che accadrà stasera. Questo 21 luglio sarà benevolo con qualche giocatore e concederà la vittoria da un milione di euro? Questa ormai manca da quasi un mese: era infatti il 26 giugno quando per l’ultima volta è arrivata la maxi vittoria, che ha concesso il premio più alto di tutti, quello più ambito da ogni giocatore che scelga di partecipare al gioco. L’ultimo fortunato si è registrato ad Anacapri: chissà se oggi non riuscirà a replicare qualche altro giocatore in giro per l’Italia.

Million Day: estrazione di domenica 21 luglio 2024/ Le cinquine vincenti delle 13.00

La speranza di chiunque abbia giocato nella precedente estrazione e di chi lo ha fatto invece in vista di questa, delle 20.30, è proprio quella che questa sia una domenica fortunata. Per scoprirlo, pochi minuti dopo l’estrazione, potremo recarci sul sito ufficiale del Million Day per andare a vedere i numeri estratti nel concorso del giorno e nell’appuntamento che preferiamo. Ovviamente, i giocatori potranno fare affidamento anche su questo articolo del Million Day per scoprire i numeri vincenti.

Million Day, estrazione delle ore 20.30/ I numeri vincenti di oggi 20 luglio 2024

I NUMERI VINCENTI DI DOMENICA 21 LUGLIO

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –











