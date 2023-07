Million Day/ Estrazione di oggi 10 luglio 2023: quali i numeri vincenti?

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: ESTRAZIONE DI OGGI, 10 LUGLIO 2023

Nella giornata di oggi, lunedì 10 luglio 2023, come di consueto, torneranno i due appuntamenti giornalieri con le estrazioni del Million Day, sempre accompagnate all’Extra MillionDay! I due concorsi, lo ricordiamo, mettono in palio ogni giorno fino ad un massimo di ben 1 milione di euro, per ben due volte grazie al doppio appuntamento alle 13 e alle 20:30, per tutti coloro che saranno in grado di indovinare i 5 numeri vincenti.

Grazie al doppio appuntamento del Million Day e dell’Extra MillionDay, insomma, la Dea Bendata ha ben due possibilità di premiare qualche fortunatissimo giocatore! Infatti, le vittorie in questo particolare gioco non sono affatto mancate negli ultimi anni, e fin dal lancio sono stati resi milionari ben 260 giocatori complessivi. L’ultim vittoria, in particolare, è stata segnata da Roma, nell’estrazione delle ore 13, mentre quella immediatamente precedente è toccata ad un giocatore milanese che ha piazzato la sua scommessa online per l’estrazione delle 20:30. L’ultima vittoria del montepremi dell’Extra Million Day, invece, è stata segnata il 15 febbraio da Nocera Inferiore, in provincia di Salerno.

COME GIOCARE AL MILLION DAY

I ricchi premi che ci sono in palio nel Million Day e nell’Extra MillionDay potrebbero spingere qualche nuovo giocatore a tentare la fortuna per la prima volta nella giornata di oggi. In questo caso ricordiamo che, fortunatamente, le regole di questo gioco sono piuttosto semplici perché basterà scommettere su 5 numeri compresi tra l’1 e il 55, all’irrisorio costo di appena 1 euro, con il quale se ne possono vincere fino ad 1 milione!

Oltre a questo, occorre sapere che la giocata del Million Day e dell’Extra MillionDay può essere fatta in tre modi diversi, tra cui il principale è quello descritto sopra, chiamato giocata singola. Vi è, tuttavia, la possibilità di scommettere su più di una cinquina grazie alla giocata plurima, il cui costo è sempre di 1 euro ogni 5 scommessi. Infine, si potrebbe optare anche per la giocata sistemica, con cui si indicano tra i 6 e i 9 numeri, elaborati poi dal sistema che si preferisce, ma a costo di premi leggermente minori. L’Extra Million Day, invece, rappresenta una seconda estrazione fatta sui restanti 50 numeri della prima, a cui si accede raddoppiando la propria puntata.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 LUGLIO 2023 DELLE ORE 13.00

5 – 26 – 39 – 51 – 55

5 – 26 – 39 – 51 – 55

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 LUGLIO 2023 DELLE ORE 13.00

12 – 31 – 36 – 48 – 49

12 – 31 – 36 – 48 – 49

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 LUGLIO 2023 DELLE ORE 20.30

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 LUGLIO 2023 DELLE ORE 20.30

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 LUGLIO 2023 DELLE ORE 20.30

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 LUGLIO 2023 DELLE ORE 20.30

