Torna anche oggi il Million Day, l’amatissimo gioco che mette in palio premi importanti fino a un milione di euro. In questo articolo andremo ad analizzare la prima estrazione della giornata di oggi, domenica 18 agosto, ovvero quella delle 13.00. Come ogni giorno sono infatti due gli appuntamenti che permettono di vincere dei premi molto alti, che partono da due euro: indovinando tre numeri, invece, si ottengono cento euro mentre con quattro il premio è da mille. I numeri da scegliere sono come sempre cinque e permettono di accedere all’estrazione prescelta tra le due disponibili, quella delle 13.00 ma anche quella delle 20.30. Entrambe hanno il costo di un euro ciascuna.

A costare un euro è anche il concorso aggiuntivo dell’Extra Million Day, gioco al quale si può giocare solamente aggiungendo un euro al concorso primario. In questo caso in palio ci sono altri premi che arrivano fino a 100.000 euro. Come per il gioco principale, i numeri andranno scelti tra l’1 e il 55 ma le combinazioni vincenti da cinque numeri saranno differenti tra le due estrazioni poiché per la seconda, saranno scelti sui numeri non vincenti della prima.

LE COMBINAZIONI VINCENTI DI OGGI, 18 AGOSTO 2024 DELLE 13.00

