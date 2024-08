Passa il Ferragosto, passerà l’estate ma non passa la nostra voglia di giocare e vincere al concorso fortunato del Million Day, che ogni giorno mette in palio premi importanti che arrivano fino a un milione di euro, maxi somma alla quale tutti ambiscono. Per partecipare ci sono poche semplici regole che già conosciamo: in più il concorso offre due estrazioni che equivalgono ad una doppia possibilità di vincita essendoci ogni giorno due appuntamenti con il milione. Il primo è proprio quello delle 13.00 che andremo ad analizzare in questo articolo, per poi scoprire quali saranno appunto i numeri vincenti di oggi che potrebbero regalare un sogno a qualcuno.

Prima di andare a conoscere i numeri di oggi andiamo a vedere quanto è accaduto ieri nell’estrazione delle 13.00. I numeri estratti nella giornata di Ferragosto sono stati i seguenti: 24 – 37 – 40 – 41 – 50. Per l’Extra Million Day invece, il concorso che in palio mette fino a 100.000 euro, sono stati estratti nella combinazione vincente 6 – 10 – 20 – 34 – 48. L’estrazione di Ferragosto sarà stata vincente o lo sarà quella di oggi, 16 agosto 2024? Lo possiamo scoprire solo sul sito del Million Day o ovviamente… In questo articolo!

ECCO I NUMERI DEL MILLION DAY DI OGGI 16 AGOSTO 2024, ORE 13.00

MILLION DAY:

EXTRA MILLIONDAY: