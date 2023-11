Million Day: estrazione numeri vincenti/ Cinquine di oggi giovedì 30 novembre 2023

MILLION DAY: COME GIOCARE AL CONCORSO QUOTIDIANO

Come si gioca al Million Day, gioco che permette di vincere fino a un milione di euro? Il concorso offre due estrazioni quotidiane: la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. Si tratta dunque di una doppia occasione per vincere un premio importantissimo. Se la vittoria non dovesse riuscire, niente paura: esistono varie categorie di vincita. Si porta a casa qualcosa già indovinando due numeri e i premi vanno a salire indovinando più numeri.

Con cinque numeri si vince fino a un milione di euro. Per partecipare al concorso si devono scegliere cinque numeri compresi l’1 e il 55. Si può poi giocare anche al concorso aggiuntivo dell’Extra Million Day che invece mette in palio fino a 100.000 euro. Per partecipare basta puntare un altro euro e scegliere cinque numeri allo stesso modo compresi tra l’1 e il 55.

MILLION DAY: LE ULTIME MAXI VITTORIE

Il Million Day, come abbiamo visto, offre varie opportunità di vincere. L’ambizione di tutti i giocatori è senza dubbio quella di portare a casa un milione di euro ma la maxi vittoria non sempre riesce. Certo, c’è anche la possibilità di vincere qualche importante premio considerando che già da due numeri indovinati si porta a casa qualcosina, ma l’ambizione di chi decide di partecipare al gioco è certamente quella di ottenere un milione di euro. Solo pochi giorni fa, il 25 novembre, un giocatore di Livorno è riuscito a portare a casa la maxi cifra. Precedentemente era stato un giocatore di Bologna, il 13 del mese, a riuscirci e prima ancora, sempre nel mese di novembre, aveva vinto un giocatore di San Giovanni Teatino, l’8 del mese. Chissà se oggi, 30 novembre, qualche giocatore non riesca a portare a casa la maxi cifra e a migliorare “lo score” del mese in corso…

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13

18 – 22 – 26 – 39 – 51

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13

2 – 12 – 40 – 50 – 53

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

8 – 16 – 22 – 35 – 55

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

1 – 14 – 27 – 28 – 37

