E’ di nuovo tempo di Million Day, uno dei giochi con i numeri più amati dagli italiani. Dopo aver visto l’estrazione delle ore 13:00, è tempo di concludere anche questa giornata di giocate con il classico secondo concorso serale delle ore 20:30. Avete ancora un po’ di minuti quindi per giocarvi i vostri cinque fortunati ma se per caso non aveste idea di quali numeri scegliere abbiamo deciso di dare noi i numeri in questa calda giornata estiva, sperando ovviamente che siano quelli giusti e che possano farvi diventare i prossimi nuovi milionari d’Italia.

Partiamo dalla prima cinquina Million Day per cui scegliamo l’1, il 7, il 14, il 28 e il 50. Per la seconda cinquina, la cosiddetta Extra Million Day, spazio invece al 6, al 12, al 28, al 41 e il 53. Vi ricordiamo che avrete tempo per giocare fino alle ore 20:20 di conseguenza dovrete recarvi in ricevitoria entro quell’ora o eventualmente sfruttare i servizi via app e via web prima che i terminali vengano chiusi. Con la speranza che i nostri numeri possano regalarvi un po’ di emozioni, magari anche una piccola vincita, vi lasciamo all’estrazione di oggi ore 20:30 del Million Day.

I NUMERI VINCENTI

MILLION DAY:

EXTRA MILLIONDAY: