MILLION DAY NUMERI VINCENTI DI OGGI/ Estrazione sabato 5 settembre 2020: ecco il “5”

Sono passati pochi minuti dall’estrazione della combinazione vincente del Million Day, quindi i numeri vincenti sono pronti per essere controllati. Ma per noi è anche tempo di andare a scoprire quali sono le principali statistiche legate al gioco Lottomatica. Partiamo dai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in vetta alla classifica troviamo il 18, assente da 32 giorni, seguito dal 22 di cui non si hanno notizie rispettivamente da 28 turni, mentre a 24 si ferma il 39 uscito stasera. Il 15 ed il 42, insieme al 13, non vengono estratti da 23 giorni, mentre il 23 è latitante da 22 estrazioni. Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso nell’ultimo periodo: l’1 continua a guidare la classifica con le sue 42 estrazioni, seguito dal tris 2-16-49 con 40 estrazioni. Il 31 ed il 51 hanno una frequenza di 39 estrazioni, raggiunti dal 43arrivato alle stesse frequenze. (Aggiornamento di MB)

MILLION DAY, OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Il weekend entra nel vivo ed è tempo di un nuovo appuntamento con il Million Day: è tutto pronto per una nuova estrazione del gioco targato Lottomatica, il concorso di oggi sabato 5 settembre 2020. Come ben sappiamo, l’ultima maxi-vincita è stata registrata lo scorso 20 agosto 2020, anzi le ultime due maxi-vincite: premiati lo stesso giorno uno scommettitori di Guanzate ed un giocatore di Castagnole delle Lanze. In attesa di conoscere il 121esimo vincitore milionario della storia, ricordiamo che è possibile scommettere fino alle ore 18.45: è consentito compilare giocate in ricevitoria, sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries. Alle ore 19.00 in punto è invece in programma l’estrazione della combinazione vincente: sarà possibile seguirla su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

Come dicevamo, alle ore 18.45 scatterà il gong per le scommesse e quindici minuti più tardi ci sarà l’estrazione della cinquina vincente del Million Day, ma in questi minuti è ancora possibile compilare le ultime scommesse. I giocatori possono scegliere una giocata singola – prevede la scelta di cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo è fisso a 1 euro – ma anche altre due tipologie di giocata: parliamo della giocata plurima e della giocata sistemistica. La prima consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, mentre la seconda permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. Qui dobbiamo ancora dividere tra sistema integrale e sistema ridotto: il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole, il secondo ne sviluppa solo una parte. Ricordiamo che già subito dopo l’estrazione, precisamente dalle ore 19.05, sarà possibile piazzare scommesse per l’estrazione di domani, domenica 6 settembre 2020.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 5 SETTEMBRE 2020

11 – 27 – 39 – 43 – 53

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA