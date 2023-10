Million Day: estrazione numeri vincenti/ In arrivo le cinquine di oggi lunedì 30 ottobre 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: ESTRAZIONE DI OGGI, 30 OTTOBRE 2023

Non si ferma il Million Day. Anche oggi, lunedì 30 ottobre, sono due le estrazioni del Million Day, concorso che mette in palio fino a un milione di euro in ben due appuntamenti distinti. Ci sono infatti due estrazioni: quella classica, alle 20:30, e quella delle 13, una nuova estrazione che è stata aggiunta nei mesi scorsi e che ha riscosso fin da subito un grande successo visto che i giocatori amano questo concorso. Sono infatti raddoppiate le possibilità di vincita: dal lancio del gioco, sono state 269 le vittorie milionarie da un milione di euro.

Generale Angelosanto (Ros) a fine mandato/ "Da Alfieri a Messina Denaro, trent'anni a caccia dei boss"

A queste si aggiungono le vittorie all’Extra Million Day, il concorso aggiuntivo che permette di giocare con un ulteriore euro. Anche in questo caso vanno scelti 5 numeri, compresi tra l’1 e il 55, come per il gioco principale. A questo concorso, però, si vincono massimo 100.000 euro. I premi si possono sommare, essendo due concorsi differenti con numeri estratti diversi.

Benno Neumair: confermato l'ergastolo in appello/ Negate richieste di non imputabilità e seminfermità mentale

VITTORIE MILLION DAY: DA QUANTO MANCA LA MAXI VITTORIA?

Al Million Day si vince già indovinando due numeri. Più numeri vengono centrati, più ovviamente crescono i premi, fino a raggiungere un milione di euro. Il maxi premio si raggiunge indovinando 5 numeri, che vanno scelti tra l’1 e il 55. Infatti, l’ultima volta che un giocatore ha vinto un milione, è accaduto ad Alessandria con un’estrazione serale, il 14 ottobre 2023. La vittoria precedente era arrivata a Borgo Val di Taro, il 16 settembre, dunque un mese prima. Solamente una vittoria, almeno fino a questo momento, nel mese di ottobre. Riuscirà in questi ultimi due giorni del mese ad arrivare un’altra vittoria? Se ottobre non è stato fino ad ora così fortunato, lo è stato invece settembre. Non solo la vittoria a Borgo Val di Taro: un altro giocatore aveva vinto nella Capitale il 14 settembre e ancora a Roma, con una giocata online, 1 il settembre. 3 vittorie, dunque, nel mese di settembre.

Don Aldo Buonaiuto: "Halloween avvicina i giovani alle sette"/ "Così adescano adepti"

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13

7 – 12 – 17 -36 – 38

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13

6 – 20 – 29 – 37 – 49

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA