Million Day: estrazione numeri vincenti/ Cinquine di oggi domenica 29 ottobre 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: ESTRAZIONE DI OGGI, 29 OTTOBRE 2023

Anche oggi, domenica 29 ottobre 2023, si terranno come di consueto le due estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, i giochi che ogni giorno mettono in palio la bellezza di 1 milione di euro in ben due appuntamenti distinti. Infatti, alla tradizionale estrazione che si tiene quotidianamente alle 20:30 se n’è aggiunta nei mesi scorsi una seconda, che la precede alle ore 13, che di fatto raddoppia le possibilità di vincita per tutti gli speranzosi giocatori!

Million Day/ Estrazione numeri vincenti: scopri le cinquine di oggi 28 ottobre 2023

A proposito di vittorie nel Million Day e nell’Extra MillionDay, sottolineiamo subito che dal lancio del gioco se ne sono registrate ben 269 milionarie, senza contare tutte le vincite leggermente minori che sono state assegnate in questi anni. In particolare, l’ultimo milione è stato assegnato appena 15 giorni fa, il 14 ottobre, ad Alessandria in occasione dell’estrazione serale. A settembre, invece, si sono registrate addirittura tre vittorie: una il primo del mese a Roma, la seconda il 14 sempre nella Capitale e l’ultima il 16 a Borgo Val di Taro (Parma). Un po’ meno fortunato, invece, l’Extra Million Day, nel quale l’ultimo premio massimo è stato assegnato il 15 febbraio a Nocera Inferiore (Salerno).

Million Day: numeri vincenti/ Ecco le cinquine delle estrazioni di oggi 27 ottobre 2023

REGOLE DEL MILLION DAY

Insomma, vincere nel Million Day o nell’Extra MillionDay non è affatto difficile, così come non lo è neppure piazzare la propria scommessa. Le regole, lo ricordiamo, sono identiche sia nelle prima che nella seconda estrazione, e richiedono semplicemente di indicare 5 numeri compresi tra l’1 e il 55, al costo di appena 1 euro a scommessa. Si può, inoltre, scegliere l’orario in cui partecipare all’estrazione, che altrimenti sarà assegnato in automatico dal sistema in base a quale si terrà prima.

Quanto appena descritto è la cosiddetta giocata singola del Million Day e dell’Extra MillionDay, ma i giocatori potranno anche scegliere altre modalità. Per esempio, vi è quella plurima, che da la possibilità di scegliere più di una cinquina da indicare nella stessa schedina, al costo sempre di 1 euro ogni 5 numeri. Similmente, i giocatori esperti potranno optare anche per quella sistemica, con cui si possono scegliere tra i 6 i 9 numeri, sui quali saranno poi elaborate tutte le possibili cinquine. L’Extra Million Day, invece, è un’estrazione secondaria fatta sui 50 numeri restanti dalla prima, alla quale si partecipa raddoppiando il valore della propria scommessa.

Million Day: estrazione numeri vincenti/ Scopro le cinquine di oggi 26 ottobre 2023

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 29 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13.00

35 – 39 – 29 – 50 – 36

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 29 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13.00

21 – 33 – 47 – 43 – 2

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 29 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 29 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA