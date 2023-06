Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi domenica 18 giugno 2023

ESTRAZIONE MILLION DAY: COME SI VINCE

Il Million Day è un gioco quotidiano che permette di vincere fino a un milione di euro. Si tratta di un concorso al quale si può partecipare dal lunedì alla domenica, con doppio appuntamento, sia per il Million Day sia per l’Extra MillionDay. Ricordiamo che la prima estrazione è alle 13 mentre la seconda alle 20.30: la vincita massima è invece di un milione di euro. Anche in questa domenica 18 giugno è possibile puntare sui propri numeri preferiti per sperare di vincere un milione. Le regole sono molto semplici: servirà solo scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e inoltrare la giocata attraverso il sito internet oppure recandosi in ricevitoria. Il costo è di un euro. Si dovranno poi aspettare le 13 o le 20.30 per scoprire se si è tra i vincitori: ricordiamo che la giocata si può poi controllare sul sito internet o nella stessa ricevitoria attraverso il codice.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: LE MAGGIORI VINCITE

Il Million Day dà la possibilità di portare a casa fino a un milione di euro. Con un solo euro, si potrebbe vincere una cifra maxi somma, ossia quella proprio di un milione, che non è l’unico premio disponibile ma è certamente il più importante. Spesso i giocatori riescono a portare a casa la maxi cifra: l’ultimo a farcela è stato un fortunato di Settimo Milanese, in provincia di Milano, il 7 giugno. Prima ancora, il 22 maggio, aveva vinto un giocatore di Roma. Il 18 maggio aveva vinto invece un fortunato di Gela, mentre il 28 aprile era stato un giocatore di Ischia a portare a casa la somma. A Gagliole aveva vinto un fortunato il 18 aprile. Prima ancora, sempre nel mese di aprile, avevano vinto giocatori di Casagiove e Montescaglioso così come Pachino e Fomigine.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 18 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 18 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 18 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 18 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

